To poeng forsvant i sluket - helt unødvendig

Av Knut Espen Svegaarden

FORTVILER: Erling Braut Haaland, etter en av flere misbrukte sjanser på Ullevaal torsdag.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Slovenia 0–0) I internasjonal fotball, på dette nivået, nytter det ikke å vente én omgang før du begynner å spille. Det gjorde Norge mot Slovenia, og to poeng forsvant i sluket på Ullevaal stadion.

Norge var meget gode etter pause, skapte 10 store målsjanser, på én omgang, imponerende i seg selv. Men da selv Erling Braut Haaland ikke klarte å overliste keeper Jan Oblak på overtid, to ganger til og med, så ble det 0–0.

Vi har sett dette før - Norge som spiller sterke landskamper, etterfulgt av noen svake, gjerne mot motstandere som normalt sett skal slås. 0–0 mot Latvia, etter 9–3 i sjanser i 2021 står friskt i minne.

Det er ikke bevisst, men mange av spillerne er slitne, de har slått de to beste lagene i puljen på bortebane, og bare det å slippe seg ned noen prosent er nok: Da blir kampene jevne.

Det blir feil å si at Norge ikke hadde møtt til den festen publikum ønsket seg, men den første omgangen var i hvert fall en stor skuffelse. Det var noe seigt over hele linja, spillet fløt ikke, Norge fikk ikke tak i ballen - og når en av spillerne vant den en sjelden gang, så ble fortsettelsen upresist.

Det var heller ikke noe press-spill fra toppen. Om det var planlagt at Erling Braut Haaland skulle spare flest mulig krefter til å jage scoringer, det vites ikke. Men Slovenia spilte seg overraskende enkelt ut bakfra - og styrte spillet overraskende lenge og mye.

Det ble noe bedre mot slutten, Martin Ødegaard gikk foran. Men det tok hele 10 minutter før det skjedde noe som helst på Slovenias banehalvdel, 20 minutter før den første corneren. Og da den første målsjansen i kampen kom, etter 36 minutter, var det Slovenia som skapte den.

En kombinasjon av en god og heldig Ørjan Håskjold Nyland i Norges mål - og stolpen - var grunnen til at Norge ikke lå under til pause. For Norge hadde ikke et eneste skudd på mål før pause, og Joshua Kings scoring rett før pause, den ble med rette avblåst for offside.

Noe måtte gjøres - og ble gjort: Joshua King ut, Alexander Sørloth inn, Fredrik Aursnes ut, Kristian Thorstvedt inn. Mer fysikk og tøffhet.

Det hjalp umiddelbart, Thorstvedt er mye bedre enn Berge i press-spillet og Sørloth rystet slovenerne fra start av med en voldsom power i spillet sitt.

Norge var plutselig til å kjenne igjen, Norge tok kommandoen, skapte fire sjanser på det første kvarteret og kom stadig nærmere, Erling Braut Haaland viste seg først, dretter Leo Skiri Østigård, så Alexander Sørloth - før Martin Ødegaard skjøt et frispark som touchet tverrliggeren.

Så var Haaland løs - to ganger. Første gangen fikk han sloveneren utvist. Det er mulig nestemann, to minutter senere, skulle lidd samme skjebne.

Men i en halvtime fikk Norge spille med en mann mer på banen.

Det førte til et voldsomt trykk. Det førte til noen enorme sjanser. Det førte til at Erling Braut Haaland, som knapt var nær ballen før pause, plutselig fikk de sjansene han ønsket seg.

Men denne gangen hadde han Jan Oblak og marginene mot seg.

I den store sammenhengen er sju poeng på tre kamper i Nations League meget bra. Men det føles som det skulle vært ni, det oppleves som det var to poeng som ble kastet bort, og de poengene ville ført til at Norge hadde hatt god kontroll på gruppa.

Nå kommer i stedet et revansjesugent Sverige til Ullevaal søndag - i en kamp svenskene må vinne.