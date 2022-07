1 / 2 OPP I NIVÅ: Landslagsspiller Kristian Thorstvedt er klar for en av Europas største ligaer. SKAL SPILLE I ITALIA: Kristian Thorstvedt (t.v) har blitt en viktig mann på landslaget. Her sammen med kaptein Martin Ødegaard. forrige neste fullskjerm OPP I NIVÅ: Landslagsspiller Kristian Thorstvedt er klar for en av Europas største ligaer.

Thorsvedt klar for Sassuolo: − Forhåpentligvis ikke siste stopp for meg

For fire år siden spilte Kristian Thorstvedt i Obos-ligaen. Nå har han signert for Serie A-klubben Sassuolo. Og den norske landslagsspilleren tror ikke det stopper der.

Jeg tror de fleste skjønner at dette forhåpentligvis ikke er siste stopp for meg. Så jeg håper og tror at hvis jeg gjør det bra så kan man få en god status av det, sier Kristian Thorstvedt til VG.

– Jeg tror det er en fin overgang for meg med tanke på ligaen de spiller i, de holder på å selge noen spillere for masse penger og de er flinke til å selge spillere videre, sier han.

Sassuolo bekreftet på Twitter tirsdag formiddag at de har signert Thorstvedt fra belgiske Genk.

I den italienske klubben blir han lagkamerat med tidligere Rosenborg-spiller Emil Konradsen Ceide. Forrige sesong ble Sassuolo nummer elleve i den italienske toppdivisjonen.

23-åringen har signert en femårsavtale med klubben. Utkjøpsklausulen skal ligge på omtrent 100 millioner kroner, og nå blir han en del av Serie As mest underholdende angrepsrekke med Hamed Traoré, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori og Gianluca Scamacca. Sistnevnte har for øvrig den siste tiden blitt koblet til PSG.

– De spiller god fotball, treneren virker veldig bra og de scorer mye mål. Det er en klubb med en spillestil som passer meg bra, mener Thorstvedt, som kanskje henter noen flere råd fra mamma Siv før overgangen til Serie A, en liga kjent for det taktiske spillet:

Han hentes fra belgiske Genk, som han i april skrev under på en treårskontrakt med.

Midtbanespilleren har gjort stor suksess i Belgia etter overgangen fra Viking etter 2019-sesongen og har samtidig etablert seg på det norske landslaget.

Thorstvedt forteller at han sparret litt med landslagssjef Ståle Solbakken før han signerte for Sassuolo.

– Jeg har snakket litt med Ståle om at det var viktig å ikke ta et for stort steg sånn at jeg ble sittende på benken og måtte virkelig kjempe om plassen og heller ta et litt mindre steg og få spille. Det synes Ståle var viktig og han var «happy» med det valget.

En annen som er fornøyd med valget, er Erik Thorstvedt, fotballekspert i TV 2, tidligere landslagskeeper og pappa til Kristian Thorstvedt.

– Jeg er veldig happy. Jeg tror det i utgangspunktet er en veldig bra overgang, sier Thortvedt senior til VG, og fortsetter:

– Det er en flott klubb med mange gode spillere. Det er mange landslagsspillere. Det er ikke på nivå med Milan eller Inter, men det blir tøft. Hadde vært enda tøffere hvis det var en av de klubbene, men vi får håpe på spilletid og at det går bra.

– Hvorfor ble det Sassuolo?

– De viste tidlig interesse og var villige til å betale utkjøpsklausulen. De er kjent for veldig god klubbdrift med tanker bak alt de gjør. De har gjort en bra jobb i forkant og de føler han kan passe inn i måten de spiller på. De har også en god trener.

– I tillegg er det veldig fin by med bra livskvalitet, sier Erik Thorstvedt.

Serie A er i ferd med å bli en liga hvor de norske spillerne er tungt representert. Tidligere i vinduet signerte Erik Botheim for Salernitana. I faktaboksen under kan du se hvilke nordmenn som nå er i Serie A.

– Det begynner å bli ganske mange nordmenn der. Det er spennende, sier Erik Thorstvedt om den italienske toppdivisjonen.

Info Nordmenn i Serie A-klubber Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen – Sampdoria

Erik Botheim, Emil Bohinen, Stefan Strandberg og Julian Kristoffersen – Salernitana

Emil Konradsen Ceïde og Kristian Thorstvedt – Sassuolo

Martin Njøten Palumbo – Udinese Alwande Roaldsøy står med null A-kamper for Atalanta, og er en del av juniorlaget deres. Vis mer

– Hvordan vil du beskrive Kristians vei fra OBOS-spiller i 2018 til Serie A-proff i 2022?

– Den er ganske enorm. I hvert fall hvis man spoler enda et år tilbake. Da var han ikke aktuell for Stabæk i det hele tall. Det har vært en ganske eksepsjonell tur. Det viser at det er mulig for alle hvis man jobber hardt, sier far Thorstvedt.