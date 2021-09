Dette betyr et kommersielt samarbeid.

IKKE FORNØYD: Paul Pogba har ikke smakt på seierens søte frukt med Frankrike siden åpningskampen av EM. Her under 1–1-kampen mot Bosnia-Hercegovina forrige uke.

Pogba om Frankrike-formen: − Gjør meg forbannet

Frankrike har fortsatt den dårlige trenden etter EM og midtbanedynamoen Paul Pogba (28) insisterer på at hans lagkamerater må vise mer stolthet.

– Unnskyld språket, sier Pogba ifølge den franske TV-kanalen RTL, før han fyrer løs:

– Det gjør meg forbannet at vi ikke vinner.

For det er en stund siden Pogba og hans franske makkere har ikke smakt på seier siden 1–0-triumfen over Tyskland i EM-gruppespillets åpningskamp. De to øvrige gruppespillskampene endte med uavgjort mot henholdsvis Ungarn og Portugal, før den regjerende verdensmester ble slått ut på høydramatisk vis av Sveits.

I den påfølgende VM-kvalifiseringen har trenden fortsatt, med 1–1 mot både Bosnia-Hercegovina og Ukraina. De topper fortsatt kvalifiseringsgruppe D foran kveldens kamp mot gruppetoer Finland, men Pogba maner til en realitetserkjennelse.

– Vi må bare gjøre det bedre og det vet alle. Det er noe alle må ta ansvar for, inkludert meg selv, vi må være mer aggressive. Når vi er det, vinner vi ballen høyt og klarer å være mer bestemte, sier Manchester United-spilleren.

Under EM måtte Pogba svare på spekulasjoner om internt bråk i Frankrike-troppen:

Han hevder at den samme energien som ga dem VM-pokalen i 2018 fortsatt er der, og at EM-exiten satte franske spillersinn i kok.

– Akkurat nå er vi ikke det beste laget i verden, det må vi bevise på banen. Vi må vise stolthet og ikke akseptere hele situasjonen. Jeg har ikke vunnet med det franske landslaget på en stund, og det savner jeg, sier Pogba.

Kaptein Hugo Lloris støtter midtbanestjernen og innrømmer at laget ble «skremt» mot Ukraina.

– Det er åpenbart at vi mangler selvtillit og mot Ukraina kunne det endt katastrofalt, sa han på en pressekonferanse mandag.

VGs tips: Finland lager trøbbel

Frankrike må ta seg sammen, men hjemmeoddsen er veldig lav. Vårt langskuddforslag er er at Finland tar seieren med ett måls handikap til 4,60 i singelodds.

Frankrike er det beste laget og topper tabellen, men har skuffet. Jules Koundé (f), N’golo Kanté (mb) og Kylian Mbappé (a) er alle ute.

Finland er fire poeng bak, men har to kamper mindre spilt. De slo Frankrike 2–0 borte så sent som november.

Kampen har spillstopp 20.45 og vises på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.