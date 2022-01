KRITISK: Gary Neville mener det har blitt alt for lett å utsette kamper i Premier League.

Eksperter reagerer på Arsenal-utsettelse: − Må stoppe dette

Utsettelsen av oppgjøret mellom Arsenal og Tottenham kom kun et døgn før kampen skulle vært spilt. Det møtes med skepsis blant ekspertene, som er sterkt kritisk til coronaforskriftene i Premier League.

Publisert: Nå nettopp

Martin Ødegaard er blant spillerne som har testet positivt for corona i Arsenal. Klubben sliter også med flere andre skader og forfall grunnet Afrikamesterskapet. Derfor søkte rødtrøyene om å få utsatt søndagens kamp mot Tottenham, og den søknaden er nå innvilget, ifølge Premier League.

«Siden Arsenal har færre enn det nødvendige antallet spillere tilgjengelig til kampen (13 utespillere og én keeper), så har styret akseptert klubbens søknad.»

Den begrunnelsen kjøper ikke tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville.

– Det som startet med utsettelser på grunn av pandemien handler nå om klubbene har deres beste lag eller ikke. Premier League må stoppe dette nå. De må sette en grense og si at alle kampene går som planlagt så lenge det ikke er et eksepsjonelt antall covid-tilfeller. Dette er feil, skriver Neville på Twitter.

UTE MED KORONA: Martin Ødegaard. Her i aksjon mot Nottingham Forrest forrige helg.

Den anerkjente fotballjournalisten Henry Winter skriver på samme nettsted at Premier League-toppene også har tatt med fravær i forbindelse Afrikamesterskapet i beregningen.

The Athletic-journalist Jack Pitt-Brooke er enig med Neville, og omtaler det hele som en skandale.

– Moralsk sett er det en skandale at et lag kan trekke seg fra et oppgjør 24 timer før avspark, med bare ett positivt tilfelle av corona. Det er respektløst overfor motstandere og supportere. De fleste klubber vil nok utnytte dette. Det er reglene som er problemet, tordner han på Twitter.

Mange på sosiale medier mener Arsenal opptrår usportslig. Det er The Mirror-journalist John Cross sterkt uenig i.

– De som går etter Arsenal misser poenget totalt. Klubben har sett at andre har fått utsettelser, så hvorfor skulle ikke de også søke om det? Reglene i Premier League har blitt strukket og utnyttet i en årrekke. Å skrive dem om nå er i seneste laget, mener Cross.

Derbyet har foreløpig ikke fått ny dato.