NYTER LIVET: Sander Svendsen smilte for scoring i cupkampen mot Vålerenga sammen med lagkamerat Conrad Wallem onsdag kveld.

Svendsens superform skyldes endret tankegang: − Det er vanvittig

INTILITY ARENA (VG) Sander Svendsen (24) var vidunderbarnet som debuterte i Eliteserien under Ole Gunnar Solskjær allerede som 15-åring. Nå har moldenseren fått en ny livsgnist – og pøser inn mål for Odd.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg syns det er deilig å leve. Målene er egentlig et svar på at hodet mitt er på riktig plass, sier Svendsen til VG etter å ha sendt Vålerenga ut av cupen med to nydelige scoringer i Odds 3–0-seier i hovedstaden.

Tilbake i 2013 var den teknisk begavede og smarte angriperen et supertalent i Molde. Etter debuten mot Aalesund på et fullsatt Aker Stadion uttalte Solskjær at han ville gitt den da 15 år gamle gutten sjansen allerede sesongen i forveien hvis det ikke var for fotballforbundets aldersreglement.

I perioden til 2017 vant Svendsen to cupmesterskap og ett seriegull med Molde, før han valgte å forlate barndomsklubben. De neste fire årene har inneholdt oppholdt opp- og nedturer i svenske Hammarby, danske Odense, Brann og Odd.

– Individuelt har jeg kriget i mange år. Jeg har hele tiden søkt etter å score mål. Nå har jeg fått en annen måte å tenke på, forteller lysluggen i dette intervjuet:

– Driter i målene

I tredje runde-oppgjøret i NM mot Vålerenga scoret Svendsen sitt 4. og 5. mål på de tre siste matchene. Begge holdt høyt nivå.

Det som noen kanskje vil se på som et paradoks, er at nettkjenningene renner inn på et tidspunkt i livet hvor Svendsen har funnet et tankemønster hvor han ikke lenger går på banen med følelsen av at han må score.

– Stygt sagt så driter jeg i målene i seg selv, forteller Odds 172 centimeter høye ballvirtuose.

– I mange år har mitt eneste fokus vært at jeg må score mål når jeg går ut på en fotballbane. Å snu den tankegangen har både vært utfordrende og veldig spennende. Det er vanvittig hva kroppen og hodet gjør når du har fokus på helt andre ting i spillet enn ting du må, skal og bør gjøre. Jeg syns nå at det er dritartig å spille fotball. Og mål kommer som et biprodukt av det.

– Hva har du gjort for å komme frem til den nye tankegangen?

– Jeg har begynt å se etter mønster i hverdagen min og meg selv. Jeg har lært av ting, og fått mennesker rundt meg som gir meg en utrolig glede og et syn på livet som jeg koser meg med hver dag. Jeg syns det er deilig å være fotballspiller nå.

Opplevd mye

Som tidligere barnestjerne har presset om å prestere lenge vært stort på Svendsen. Han har måttet forsøke å leve opp til skyhøye forventninger. Etter at 24-åringen kom til Odd denne sesongen, har han reflektert mye over karrieren og livet.

– Jeg har jobbet meg gjennom det, stått i det og forsøkt å forstå meg selv. Jeg har satt ting i perspektiv og gått inn i hvorfor ting blir som de blir. Jeg føler at jeg sakte, men sikkert begynner å forstå ting om meg selv og hva som er viktig.

– Det har vært mange klubber i korte perioder. Det har vært inn og ut av lag og nye folk å forholde seg til. Det å få lov til å komme hit til Odd og få være en del av klubben her ... Jeg har følt meg utrolig velkommen fra dag én. Jeg gleder meg hver dag til å gå ut på en bane med denne gjengen her, forteller Svendsen.

Han ønsker ikke å navngi samtalepartnerne som har hjulpet ham, men Odd-profilen er åpen om utfordringene han har hatt.

– Tidligere var man kanskje litt anspent og stresset i kroppen da man gikk ut på en fotballbane, og tenkte konsekvenser. Nå går jeg ut på en fotballbane som et barn igjen, slik jeg holdt på i syv-åtte timer om gangen da jeg var yngre. Da blir det dritkult å spille fotball igjen.

Får ros

Jan Frode Nornes er mannen som hentet moldenseren til Skien på lån fra danske Odense ut denne sesongen. Svendsen var også i klubben på en kortvarig avtale i 2019.

Etter å ha sett 24-åringen skinne mot Vålerenga onsdag kveld, var Nornes stolt over spilleren sin.

– Sander har vært god for oss helt siden han kom. Nå har han begynt å score mål også. Vi har snakket mye sammen. Det viktigste for Sander, som fortsatt er en ung, talentfull spiller, er å ha kontinuitet. Han stortrives hos oss, og spiller mange kamper. Det er veldig gledelig å se måten han blomstrer på nå. Det er fantastisk, sier Nornes til VG.

Han beskriver nivået til Svendsen kort og konsist.

– Det er klasse. Han holder et meget høyt nivå i Eliteserien. Han har jobbet hardt for det. Og han fortjener det så inderlig.