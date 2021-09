forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Peter Powell / EPA

Rekord-Ronaldo reddet Manchester United på overtid

(Manchester United - Villarreal 2–1) Manchester United ble i perioder rundspilt av Villarreal. Så dukket Cristiano Ronaldo (36) opp på bakerste stolpe fire minutter på overtid.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

36-åringen banket ballen i mål foran Stretford End, rev av seg skjorten og jublet hemningsløst etter å ha avgjort kampen for Manchester United – som hadde store problemer mot Villarreal.

Ole Gunnar Solskjær jublet for harde livet på sidelinjen, og på tribunen smilte Sir Alex Ferguson fra øre til øre.

Cristiano Ronaldo, som frem til scoringen hadde en anonym kveld på jobben, tok nok en rekord: Han spilte onsdag sin 178. Champions League-kamp. Ingen har flere i verdens gjeveste klubbturnering.

Fra før er han Champions Leagues mestscorende spiller gjennom tidene med 136 mål i turneringen, og nok en gang ble han avgjørende.

GOD KLEM: Ole Gunnar Solskjær hadde mye å takke Cristiano Ronaldo for onsdag kveld.

Scoringen kom da kampuret viste 94.13 - og er Manchester Uniteds seneste seiersmål i Champions League. Ronaldo tar dermed «rekorden» fra sin egen sjef, Ole Gunnar Solskjær, som ble helten i Champions League-finalen mot Bayern München i 1999 da kampen var 92 minutter og 17 sekunder gammel.

Men det satt langt, langt inne for de røde djevlene.

Alex Telles hadde fra før utlignet til 1–1 med et drømmetreff på helvolley, kort tid etter at Paco Alcacer hadde gitt Villarreal en høyst fortjent ledelse.

Manchester United ble i perioder rundspilt av Villarreal, men David de Gea, syndebukken fra deres forrige møte med gultrøyene, viste seg fra sin aller beste side og fikk en slags revansj etter flere fantastiske redninger.

Den beste kom etter drøye 17 minutter, da han var lynraskt oppe med en arm etter en heading fra en velplassert Paco Alcacer.

FEBERREDNING: Her nekter David de Gea Paco Alcacer scoring med en fantastisk redning.

Unai Emery og Villarreal hadde nok av sjanser, og med mer effektivitet kunne de ha punktert kampen og vel så det før pause. Men Manchester United løftet seg etter at Alcacer fikk hull på byllen med sin scoring etter 53 minutter, og tok til slutt høstens første Champions League-poeng, etter at de åpnet gruppe F med et skuffende 1–2-tap borte mot sveitsiske Young Boys.

– Det er nesten sjokkerende å se Manchester United bli rundspilt av et lag som ligger midt på tabellen i den spanske ligaen. Det er sportslig krise, var dommen fra TV 2-ekspert Morten Langli etter den første omgangen på Old Trafford.

les også Messi med drømmemål i PSG-seier

Men som så mange ganger før ble Cristiano Ronaldo, som nå innehar tittelen som den med flest kamper og scoringer i Champions League, avgjørende, og sørget for tre svært viktige poeng for Ole Gunnar Solskjær & co., som har en skjebnemåned foran seg.

I oktober skal de røde djevlene møte Everton, Leicester, Atalanta, Liverpool og Tottenham.

Saken oppdateres.