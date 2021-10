Ada Hegerberg tilbake på banen etter 625 dager

(Häcken-Lyon 0–3) Ada Hegerberg (26) er tilbake på banen etter et skademareritt på nesten 21 måneder. Hun ble byttet inn for Lyon i Champions League-kampen mot Häcken tirsdag kveld.

Det er 625 dager siden den norske spissen sist spilte kamp. Det var den 19. januar 2020.

Mor, far og søster Andrine var på plass på tribunen. Da hun etter kampen møtte familien, kom tårene, viser bildene fra Göteborg.

Hegerberg har kjempet seg tilbake etter et skademareritt: I januar 2020 røk korsbåndet i kneet. Åtte måneder senere, i august 2020, ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen. Tirsdag kom endelig det lenge etterlengtede comebacket i den helhvite drakten. Hun ble byttet inn etter 78 minutters spill.

Hegerberg smilte bredt etter kampslutt. For henne er det en stor seier å være tilbake på fotballbanen. Det har tatt mye lengre tid enn de fleste hadde regnet med.

– Jeg har savnet fotballen, fansen, lagkameratene og jeg vil aldri ta fotball for gitt igjen, sa Hegerberg i et intervju med PA denne uken.

I 2018 ble Ada Hegerberg den første kvinne til å vinne «Gullballen», og høsten 2019 ble hun tidenes mestscorende spiller i Champions League (53 mål).

Dette er første kampdag i kvinnenes Champions League. Lyon er det mestvinnende lag i turneringens historie med trofeer i 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

0–1! Melvine Malard (i midten) blir hyllet av de andre Lyon-spillerne etter ledermålet mot Häcken.

Lyon tok ledelsen allerede i det 10. minutt etter at Häcken-forsvaret hadde vært på kollektiv bærtur. Melvine Malard hadde en enkel jobb med å score.

Men Häcken viste at nivået i svensk klubbfotball er høy og var overraskende bra med, selv om målvakt Jennifer Falk viste klasse flere ganger.

Häckens sisteskanse var imidlertid sjanseløs da Catarina Macario dundret inn 2–0 etter bare to minutters spill i 2. omgang. Så gjorde Stine Larsen selvmål til 3–0 for det franske laget.

Den andre skandinaviske klubben i aksjon tirsdag, Køge, spiller mot tyske Hoffenheim. Danskene tapte 5–0.

PS: Lyon har bekreftet at Amel Majri er siste offer for en korsbåndskade. Hun er ute for resten av sesongen og trolig også EM.