SANDVIKEN-JUBEL: Etter en uke der mye har skjedd, kunne Sandviken juble over seier over Stabæk lørdag.

Sandviken vant etter kaos-uke: − Vi setter utrolig stor pris på støtten

«Garderobe-gate» er glemt på Stemmemyren i Bergen. Med 18 seirer på 19 kamper er det mer interessant å snakke om mulig «the double».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det lukter gull i ligaen, og søndag 31. oktober er det klart for cupfinale mot Vålerenga.

Nylig hengte Sandvikens kvinnelag opp plakater av spillerne i garderoben som de har delt med herrelaget.

Det vakte stor oppmerksomhet onsdag denne uken da det ble kjent at personer tilknyttet herrelaget, som spiller på nivå fire, hadde tatt ned bildene av toppspillerne på kvinnelaget.

Etter mye støy var bildene på plass igjen fredag morgen.

– Vi har fått kjempestøtte fra alle hold. Det setter vi utrolig stor pris på, og det er helt rett at det er sånn det skal være. Nå er bildene på plass i garderoben vi alltid har hatt, sier Ingrid Spord til VG.

Venstrekanten Marit Bratberg Lund er helt enig:

– Vi var overrasket over hvordan dette tok av. Vi har fått kjempemasse støtte.

– Har det vært vanskelig å holde konsentrasjonen i kaos-uken?

– Jeg føler at vi har klart å holde fokus og gjøre det vi skal gjøre. Det er andre som har håndtert styret rundt bildene.

– Nå går det mot gull?

– Det er fortsatt ikke noe sikkert. Vi må vinne noen kamper til. Det er tre kamper igjen, og vi må i hvert fall vinne to av dem for å være sikre på mesterskapet. Men ja, vi har gitt oss selv et veldig bra utgangspunkt.

Ingrid Spord måtte gi seg etter en times spill i møtet med Stabæk, men Sandviken-stjernen med 17 landskamper forsikrer at det var planlagt:

– Jeg sliter med en vond ankel. Jeg fikk en smell på trening onsdag, og vi var enige på forhånd om at jeg skulle spilte 60 minutter. Det var ganske vondt. Og det er mange viktige kamper fremover.

– For nå skal «gullet hem»?

– Gullet skal hem! Det ligger bra an til det. Dette er den situasjonen vi ønsker å være i.