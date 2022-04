ENORME STUNDER: Erling Braut Haaland er ikke gammel, men har hatt noen kvelder de fleste fotballspillere bare kan drømme om.

De villeste Haaland-øyeblikkene

Erling Braut Haaland har sjokkert fotballfansen gang på gang. Her er noen av de største høydepunktene.

21-åringen fra Jæren er omtalt som verdens mest ettertraktede fotballspiller sammen med PSGs Kylian Mbappé.

Det er ventet at Haaland vil forlate Borussia Dortmund til en annen klubb i nær fremtid. Manchester City og Real Madrid virker å være de klareste kandidatene.

Haaland har rystet motstandere i en rekke kamper med sine målkalas. Tallene er uvirkelige:

På 85 kamper i Dortmund har han gjort 82 mål.

I Champions League har Haaland spilt seks kamper for Salzburg og 13 for Borussia Dortmund. De 19 kampene har gitt 23 mål.

For Norges A-landslag står han med 15 mål på 17 opptredener.

Her er noen av Haalands mest oppsiktsvekkende øyeblikk:

Brann-sjokket

Juli 2018: Håland (den gangen skrev han navnet med å) scoret fire mål borte mot Brann på 21 minutter i 2018 som 17-åring. Molde vant 4–0 på Brann Stadion.

– Av alle kamper med norsk fotball, er det topp fem av øyeblikk jeg husker. Man hadde lenge hørt om potensialet. Men det han gjorde på Brann Stadion den dagen, var helt uvirkelig. Det var liksom første gang man fikk se den ekstreme råskapen hans, mimrer Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim. – Han fremsto som et fysisk beist.

Haaland fikk karakteren 10 på VG-børsen. Han er den siste spilleren som har fått toppkarakter.

Ni mål (!) mot Honduras

Mai 2019: Under U20-VM mot Honduras scoret Håland ni (!) av Norges mål i 12–0-seieren over Honduras.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Jeg må sette meg ned og tenke litt på det, sa han om opplevelsen og lo.

– Det er helt nydelig å spille med en mann som Håland. Det er noe av det råeste jeg har opplevd. Det er helt vilt. Det er bare å ta av seg hatten og trusen, sa Jens Petter Hauge (nå i Frankfurt).

Hat trick i Champions League-debuten

MEKTIG START: Erling Braut Haaland feirer en scoring i Champions League-debuten for Salzburg mot Genk.

September 2019: Håland byttet ut å-en med to a-er og ble Haaland i Red Bull Salzburg. I Champions League-debuten høsten 2019 mot Sander Berge og Genk tok det av med hat trick fra Haaland i 6–2-seieren før pause.

– Det er det sykeste jeg har vært med på i hele mitt liv, sa Haaland til VG på vei hjem fra stadion.

Dette var Haalands tredje hat trick for Salzburg på drøyt to måneder – etter samme bragd mot Parndorf (7–1) og Wolfsberger (5–2).

Hat trick i Dortmund-debuten

Januar 2020: Etter stor suksess i Salzburg, ble Haaland hentet av Borussia Dortmund. På stillingen 2–1 til Augsburg kom Haaland inn til første opptreden i Dortmund med 34 minutter igjen av kampen. På 20 minutter scoret Haaland tre ganger og var hovedårsaken til at Dortmund vant 5–3.

– Det er fint, er det ikke? He-he. Det er en fin debut, gliste Haaland overfor VG.

– Du betegnet hat-tricket i Champions League-debuten for Salzburg som «det sykeste i ditt liv». Hvordan vil du rangere denne opplevelsen?

– Det ligger rundt der, dette også, skal jeg være helt ærlig. Det er ganske sjukt, svarte 19-åringen.

To mål og ikonisk feiring mot PSG

INDRE RO: Erling Braut Haaland har ikke latt seg vippe av pinnen når det har stormet rundt ham.

Februar 2020: Dortmund tok imot stjernegalleriet til PSG i sluttspillet av Champions League. Og igjen stjal Haaland overskriftene. Han sendte gultrøyene foran med en «tap-in» før Neymar utlignet assistert av Kylian Mbappé.

Like etter sørget Haaland for 2–1-seier med en kanon fra 16 meter. Etter sitt første mål feiret nordmannen med den ikoniske zen-feiringen som skal ha provosert PSG-stjernene.

Fire mål på Olympiastadion

FIRE: Haaland feirer her sitt tredje av fire mål mot Hertha Berlin november 2020.

November 2020: Hertha Berlin ledet 1–0 til pause på Olympiastadion i den tyske hovedstaden. Men etter 80 minutter sto det plutselig 5–2 til Dortmund. Haaland hadde scoret fire mål på 33 minutter.

«Denne mannen er gal», skrev Dortmund om egen juvel.

Dagen før hadde han blitt kåret til Europas beste unge spiller.

To mål på ni minutter mot Bayern

LEKESTUE: Erling Braut Haaland scoret to ganger på ni minutter mot Bayern og holdt en periode lekestue med David Alaba & Co.

Mars 2021: For et drøyt år siden tok Bayern München imot Dortmund til «Der Klassiker» på Allianz Arena. Ni minutter ut i gigantkampen ledet Dortmund 2–0. Begge målene signert av utrolige Haaland.

Amazon-dokumentaren «Bayern – Behind the Legend» filmet Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic underveis i kampen der han satt på indre bane.

«Hvor bra er Haaland? Han er en maskin! Jeg ringer agenten hans i morgen», utbrøt Salihamidzic.

Bayern snudde senere til 4–2-seier. Lørdag kl. 18.30 møtes de igjen.

– Aldri før vist på norsk jord

KVESTET: Erling Braut Haaland herjet mot Armenia, selv om han ble sparket ned gang på gang.

Mars 2022: Norge knuser Armenia med 9–0. Haaland ble sparket ned flere ganger før pause, men var likevel umulig å stoppe. Han scoret to, hadde en målgivende og ble stoppet så brutalt at armenerne måtte spille med ti mann i store deler av kampen. – Vi så et «powershow» på et nivå som aldri før er vist på norsk jord, konkluderte landslagssjef Ståle Solbakken – som tok av Haaland ved pause. Da ledet Norge 5–0.