Bunnlaget Swansea stoppet formsterke Liverpool

Publisert: 22.01.18 23:00

FOTBALL 2018-01-22T22:00:20Z

(Swansea – Liverpool 1-0) Formsterke Liverpool gikk på sitt første tap på tre måneder – og det mot bunnlaget Swansea. Alfie Mawson (24) ble matchvinner.

– Jeg sa til spillerne mine før kampen at Liverpool er et godt lag – som en formel 1-bil. Men hvis man setter den formel 1-bilen i London-trafikken, så vil den ikke kunne kjøre særlig fort. Det var nøyaktig det vi måtte gjøre, nemlig å sørge for at de måtte spille på en måte de ikke likte, sa Swansea-manager Carlos Carvalhal til Sky Sports etter kampen.

Liverpool kom til Premier League -oppgjøret med fem strake seirer i alle turneringer, og den herlige 4–3-seieren mot ligaleder Manchester City friskt i minnet .

– Det som skjedde forrige helg, føles som et halvt år siden nå. Nå er jeg sint og frustrert. Vi må lære av dette. Guttene har vært veldig gode i det siste, men det hjalp oss ikke i kveld, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

For festfotballen fra kampen for åtte dager siden var fraværende, og det ble et frustrerende skue for Liverpool-fansen på Liberty Stadium.

Det var noe tamt over rødtrøyene fra start, og de maktet ikke å skape sjanser til tross for at de hadde ballen klart mest.

– Swansea-spillerne feiret omtrent hver eneste duell de vant, og det er slik det skal være i den situasjonen de er i. Det var på mange måter ikke noen god kamp for oss. Vi vant ikke posisjonene, og fikk ikke spillet til å flyte. Mye ble ødelagt i første omgang. Det ble litt bedre i 2. omgang, men dette var ingen god kamp, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Klønete av Van Dijk

Mohamed Salah blåste ballen over fra god posisjon da halvtimen var spilt, og Liverpool var i ferd med å feste grepet. Da kom baklengsmålet, og det på dødball.

Swansea fikk corner, og rekordkjøpet Virgil van Dijk headet ballen rett i bena til Federico Fernández før den spratt videre til Mawson. Sistnevnte plasserte ballen elegant nede til høyre for Liverpool-keeper Loris Karius.

Sadio Mané fikk muligheten til å utligne på overtid i første omgang, men avsluttet svakt utenfor fra god posisjon.

Klopps mannskap klarte ikke å få fart på kampen i 2. omgang heller, og de skapte svært lite mot målet til Lukasz Fabianski. Salah forsøkte seg på et frispark etter 60 minutter, men keeperen fikk slått skuddet over.

Enorme sjanser på overtid

Deretter ble det med skuddforsøk fra distanse til det var spilt fire minutter på overtid. Da headet Roberto Firmino i stolpen fra kloss hold, og Adam Lallana maktet ikke å sette returen i nettet under press fra Mawson, som sørget for at de tre poengene ble igjen i Wales.

Det skjedde etter at Liverpool hadde spilt 18 strake kamper i alle turneringer uten tap, for etter 1–4-tapet mot Tottenham 22. oktober har de vunnet 13 kamper og spilt uavgjort fem ganger. Kveldens oppgjør var tredje gang denne sesongen Liverpool gikk målløse av banen. Førstkommende lørdag kommer WBA på besøk til Anfield i FA-cupens fjerde runde.

Swansea er fortsatt sist i Premier League, men har nå kontakt med de andre lagene i nedrykksstriden.