I HARDT VÆR: Norges fotballpresident Terje Svendsen kan bli klaget inn til FIFA av Russland. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Russlands fotballforbund truer med å klage Terje Svendsen inn for FIFA

Publisert: 21.01.18 22:25

FOTBALL 2018-01-21T21:25:12Z

Fotballpresident Terje Svendsen sa i et intervju at FIFA bør vurdere å utestenge Russland fra sitt eget VM. Nå raser russerne.

Fungerende fotballpresident i Russland , Aleksander Alajev, sier til nettstedet championat.ru at de vurderer om de skal klage Terje Svendsen inn for FIFAs etikk-komité.

Det var i et intervju med siste nummer av Morgenbladet at Terje Svendsen sa at «om varslerens informasjon stemmer, bør vi vurdere å utestenge Russland fra deres eget VM».

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som VG i desember hadde et eksklusivt intervju med , har sagt at også fotball var en del av det statlige dopingprogrammet. Til tross for at FIFA (det internasjonale fotballforbundet) har kjent til dette i omtrent ett år, har de ikke gjort noe mer.

Satte russiske sinner i kok

Terje Svendsen krevde i intervjuet at vi må få et svar på hvor mange russiske fotballspillere som har vært involvert i dopingen.

– Vi har påpekt viktigheten av å få fakta på bordet i hvorvidt fotball var en del av organisert russisk doping. Videre har vi uttalt at en utestengelse bør vurderes mot det russiske laget på lik linje med andre idretter, men at det avhenger av omfanget og av hvor mange av dagens spillere som eventuelt har vært involvert, sier fotballpresidenten til VG.

– Det er uttalelser jeg står for, og vi (i NFF) forventer at FIFA vil orientere nærmere om hva slags informasjon de sitter på, legger Svendsen til.

Uttalelsene hans har satt sinnene i kok hos russerne.

– Det russiske fotballforbundet anser uttalelsen fra Svendsen som helt uakseptabel, sier Russlands fotballpresident til championat.ru.

– Målet er helt klart å diskreditere russisk fotball før VM.

Vurderer å klage inn Svendsen

Alajev hevder at de er i en prosess, og at de vil straffe bruk av doping. Men han ber om at «følelsesladede uttalelser» droppes, og at man «ikke glemmer etikken».

– Det russiske fotballforbundet har rett til å kjempe mot injurier, og vi vurderer nå å klage saken inn for FIFA, sier Alijev altså til det russiske nettstedet.

– Vi er ikke ute etter å sverte russisk fotball, men avsløringene av det omfattende dopingprogrammet i Russland er svært alvorlig og utfordrer hele idrettens troverdighet, insisterer Svendsen.

Svendsens uttalelser til Morgenbladet har blitt sitert i en rekke russiske medier.

I desember ble det kjent at FIFA – etter informasjon fra WADA – har bedt om forklaring fra det russiske fotballforbundet på 19 mistenkelige prøver.

RUSADA (det russiske antidopingbyrået) hadde ikke åtte av de 19 prøvene. Dokumentene om de øvrige 11 sakene er sendt til FIFA, skriver Sport Ekspress.

Sist uke ble det kjent at FIFA hadde sendt en rekke spørsmål til Rodtsjenkov. IOC har fastslått at den tidligere laboratoriesjefen i Moskva er en troverdig varsler.

I en pressemelding sist uke hevdet FIFA at de allerede har fått informasjon om den påståtte fotballdopingen fra McLaren-kommisjonen.