Slik kan Solskjær få en kanonstart

FOTBALL 2018-12-22T14:54:04Z

Ole Gunnar Solskjær (45) slipper å møte de store klubbene i sine første kamper for Manchester United. I sine ni første ligamatcher møter han bare ett topplag.

Publisert: 22.12.18 15:54 Oppdatert: 22.12.18 16:05

– Ja, jeg tror han kommer til å snu det, sier Åge Hareide, en av dem som kjenner Solskjær aller best.

Det sier han til VG foran Solskjærs managerdebut for Manchester United mot Cardiff i kveld, klubben han rykket ned med og fikk sparken fra i 2014.

Hareide innrømmer, på samme måte som de to tidligere Manchester United-spillerne Ronny Johnsen og Henning Berg gjorde i VG-intervjuer tirsdag , at «alt er mulig i fotball» – også at Ole Gunnar Solskjær kan ende opp som permanent United-sjef om alt skulle gå på skinner i vår.

Juleprogrammet er tilsynelatende en drøm for Solskjær med Cardiff (borte) i kveld, Huddersfield (hjemme), Bournemouth (hjemme) og Newcastle (borte) i løpet av 12 dager.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at dette skjer nå. Tidspunktet for et skifte er godt, mener Hareide, som er dansk landslagssjef.

Etter de fire julekampene følger en «bedagelig» cupkamp mot Reading på nyåret før det endelig er topp motstand med Tottenham (3. plass på tabellen) på Wembley.

Men om resultatene ikke skulle kommer umiddelbart, er Solskjær klar på at han vil si tydelig fra:

Deretter følger fire nye ligakamper som i utgangspunktet ikke skal by på de aller største problemene for United: Brighton (hjemme), Burnley (hjemme), Leicester (borte) og Fulham (borte).

Så kommer «alvoret» med Paris Saint-Germain i Champions League og så Liverpool i Premier League -kamp på Old Trafford.

– Spillerne vil spille for Ole. Det lurer jeg ikke på. De vi ta de ekstra stegene, opptre samlet og med den aggressiviteten Manchester United var så kjent for under Alex. De har gode nok spillere, mener Åge Hareide.

«Alex» er selvfølgelig Sir Alex Ferguson – managerlegenden som i 1996 hentet Solskjær til England og ledet klubben i hele hans periode som spiller og senere trener for reservelaget frem til 2011.

– Ole går til en svært tøff jobb der fallhøyden er stor. Men den var kanskje enda større da han kom til Manchester United som spiller. Men jeg mener han er typen til å ta denne utfordringen, sier Hareide og drar frem bildet Michael Calvin har brukt i sin prisbelønnede bok om managerlivet.

– Å lede Manchester United er som å sitte på toppen av en vulkan.