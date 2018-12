STOR DAG: 22. januar 2015 ble Martin Ødegaard presentert som Real Madrid-spiller, og direktør Emilio Butragueno og klubbens ledelse har fremdeles tro på nordmannen. Kontrakten er forlenget til 2021. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ødegaard har ingen grunn til å angre

Det er godt mulig at Martin Ødegaard aldri kommer opp på nivået til David Silva. Men det er ingen grunn til å snakke ned valgene talentet og familien hans har tatt.

Hvor i livet var du på 20-årsdagen?

Det spørsmålet kan det være lurt å stille seg, for dem som gjerne slenger inn en eller annen syrlig bemerkning om at Martin Ødegaard ikke har levd opp til hypen og viraken.

«Han er jo ikke i nærheten av å få spille for Real Madrid, og er ikke engang fast på det norske landslaget-retorikk» yter faktisk ikke midtbanespilleren den respekten han fortjener.

Selv om det er mulig å argumentere for at han kanskje hadde hatt en brattere karrierestige om han hadde valgt en klubb som Ajax fremfor Real Madrid, er det ikke særlig vanskelig å forstå at han gikk for et tilbud øverst på treet da gigantene lå langflate etter talentet.

Og har det egentlig gått så galt så langt?

Football Leaks-dokumentene gir et interessant innblikk i hvordan ulike storklubber jobbet for å kurtisere ham, og forteller mye om agentrollene i jobben som legges ned for å sitte igjen med en spillers signatur.

I Manchester Citys plan for å sikre seg Ødegaard, som ikke førte frem, fremgår det hvordan det ble hevdet at han å kunne bli en ny David Silva. Og da kan det jo være en interessant tankeøvelse, om man skal prøve å vurdere hvor Ødegaard står etter at tenårene er over, å sammenligne ham direkte med spanjolen som spiller i lyseblått.

David Silva er fra Arguineguín på Gran Canaria, et sted mange nordmenn kjenner godt, og startet som keeper da han begynte å spille fotball lokalt. Men det ble fort klart hvor han egnet seg best, og han kom til Valencia som 14-åring.

Da David Silva fylte 20 år, i 2006, var han på utlån til Celta Vigo. I den perioden spilte han 34 kamper og scoret fire mål, ganske like stats fra det han hadde sesongen før, da han spilte for Eibar på nivå to.

På det spanske A-landslaget hadde Silva ikke debutert da han fylte 20, det skjedde først mot Romania i november samme år. Martin Ødegaard fikk sin første kamp for Norges A-lag som 15-åring, og står med 14 landskamper så langt.

Selvsagt er det fryktelig mye som ikke er sammenlignbart, for eksempel er jo nåløyet trangere inn på landslaget i Spania enn i Norge, men det sier litt om hvor ung Ødegaard ennå er, og hvor mange utviklingsmuligheter som fortsatt ligger foran ham.

Hva som skjer de neste årene vil ha stor betydning, og her er det for eksempel interessant å se om han blir mer på hugget hva gjelder å score mål og levere målgivende pasninger. Det er ikke lenge siden vi så ham prikke inn en lekkerbisken av et frispark i Nederland, og han scoret igjen så sent som nå i helgen, men det behøves mer foran mål om han skal ta betydelige steg videre.

Hvor god han ender med å bli er det vanskelig å si noe sikkert om, men på 20-årsdagen er han i en posisjon de aller fleste jevnaldrende bare kan drømme om.

Akkurat det er grunn til å være skikkelig stolt av. Gratulerer med dagen!