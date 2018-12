HERJER: Paul Pogba (t.h.) har levert to strålende kamper under Ole Gunnar Solskjær. Foto: REBECCA NADEN / Reuters

Solskjær reagerte på stjerne-spørsmål: – Jeg er ikke enig

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) vil ikke ha æren for at Paul Pogba (25) har begynt å prestere for Manchester United igjen.

På en pressekonferanse på treningsanlegget Carrington tidlig fredag morgen fikk den norske United-manageren spørsmål om hvorvidt han kan gjøre det samme med de underpresterende, hittil utilgjengelige stjernene Alexis Sánchez og Romelu Lukaku, som han har gjort med Pogba.

Franskmannen, som ble vraket av José Mourinho i de siste kampene før portugiseren fikk sparken, har levert to mål og to målgivende pasninger på to kamper under Solskjær . Men Solskjær liker ikke måten spørsmålet blir stilt på.

– Du fremstiller det på feil måte, sier den Molde-utlånte manageren til den britiske journalisten.

– Jeg kan ikke gjøre noe med hvordan de presterer på banen! Paul har gjort det selv, det er spillerne selv som presterer. Jeg har samtaler med Anthony (Martial), Romelu og Alexis, jeg er her for å veilede dem, men det er opp til dem å gjøre det på banen, sier Solskjær.

Han fortsetter:

– Jeg er ikke enig i at jeg har gjort noe med Paul, eller at jeg kan gjøre det med Romelu eller Alexis. Det er opp til dem når de får sjansen. Sånn er gamet når du er fotballspiller. Du må gjøre det selv.

