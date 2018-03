Ber dommeren avvise bevis i Edvartsen-saken

SAKEN ER BERAMMET: Svein-Erik Edvartsen møter sin tidligere arbeidsgiver, NFF, i Oslo tingrett 11. juni. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Rettssaken mellom Svein-Erik Edvartsen (38) og Norges Fotballforbund (NFF) starter først 11. juni. Men allerede i vår skal Oslo tingrett avgjøre sentrale spørsmål i saken.

Årsaken er at partene er uenige i forutsetningene for den kommende arbeidsrettssaken.

Tingrettsdommer Cathrine Brække Hrasky er derfor nødt til å avgjøre sentrale spørsmål før saken kan starte til sommeren:

Edvartsen ber retten avvise det NFF mener er et IP-bevis. Fotballdommeren hevder informasjonen er innhentet i strid med personvernloven, og bak hans rygg. NFF hevder derimot innhentingen foregikk på lovlig vis og at resultatet beviser hvordan Edvartsen skal være mannen bak flere e-poster sendt i andres navn.

Edvartsen og advokat John Christian Elden mener NFF må legge frem skriftlig irettesettelse av toppdommerne Tom Harald Hagen og Tore Hansen, som overfor henholdsvis TV 2 og NRK kritiserte Edvartsen offentlig i fjor. De tror ikke denne irettesettelsen finnes, og at dette viser en særbehandling av Edvartsen. NFF mener på sin side av dommerkonflikten fra i fjor ikke er en del av Edvartsens avskjedigelse overhode.

Kjennelsen til Oslo tingrett er trolig klar en gang i løpet av april eller tidlig i mai.

Det resultatet tingrettsdommeren lander på, vil legge premisset for det som skjer når hovedforhandlingene starter 11. juni. Oslo tingrett har satt av en hel uke til feiden mellom NFF og Edvartsen.

Dersom tingretten allerede i vår avviser de såkalte IP-bevisene, kan NFF få en svært tøff sak. Det er grunnmuren i forbundets forsvar.

Sentrale personer i fotballforbundet hevder imidlertid å være skråsikre på at bevisene vil fjerne enhver tvil om at Edvartsen er skyldig. Samtidig er Edvartsen-leiren tilsynelatende akkurat like sikre i sin sak.

Edvartsen og Elden sendte først inn en vitneliste på 32 navn. Denne skal ha vekket misnøye i NFF, som mener mange av vitnene er irrelevante fordi de mener dommerkrangelen fra i fjor ikke er en del av rettssaken.

– NFF prøver å avskjære vitner og er redd for at for mye oppvask skal vises offentlig, men jeg tror vi trenger hele uken slik det ser ut nå, sier Edvartsens advokat, John Christian Elden , til VG.

Oslo tingrett har etter det VG forstår bedt om en revidert vitneliste. Deretter vil NFF få mulighet til å begjære avvisning av enkelte vitner, dersom de ønsker dette. Elden skal ha akseptert en kortere vitneliste, etter at NFF har bekreftet at Edvartsen fungerte i jobben sin.

– Retten har på selvstendig grunnlag bedt Elden revidere sin vitneliste, slik at hans bevisførsel begrenses til det saken gjelder. Retten ønsker verken oppvask eller sirkus. Elden er derfor bedt om inngi en helt ny liste, og retten har kommet med klare føringer om at denne må kortes betydelig ned. Det medfører ikke riktighet at NFF har forsøkt å avskjære oppvask. NFFs merknader til Eldens vitneliste vil først bli meddelt etter at han har forholdt seg til rettens signaler, sier NFF-advokat Magnus Stray Vyrje til VG.

– Retten har samtidig bedt Elden begrunne sitt krav nærmere dersom han fortsatt vil hindre NFF å bruke sakens IP-adresse som bevis. Dersom Elden vil avskjære IP-adressen, vil NFF få anledning til å imøtegå Eldens protester. Retten vil deretter avgjøre bevisspørsmålet ved kjennelse. Slik NFF forstår dommeren, er det så langt intet som tyder på at hun vil avskjære IP-adressen som bevis.

Edvartsens advokat svarer at han er «strålende fornøyd med retten».

– NFF har overfor retten skriftlig erkjent at Edvartsen er en god dommer, og at det ikke er noe å utsette på hans jobb som seksjonssjef. Ut fra det sa jeg at vitnelisten klart kan reduseres. Hvordan NFF kan «forstå» dommeren før hun har fått noen begjæring eller noen begrunnelse for hvorfor NFF mener de kan bryte personopplysningsloven, skjønner jeg ikke, sier Elden.

Begge parter har benyttet IT-eksperter til å vurdere IP-bevisene som Edvartsen-leiren vil ha avvist. Og ikke overraskende: De to rapportene konkluderer helt ulikt .

Den betente konflikten startet som en krangel mellom dommersjef Terje Hauge og landets neste beste fotballdommer for et år siden. Dommerkrangelen ble løst gjennom et forlik i mai. Dette ga Edvartsen nærmere én million kroner mot han ikke dømte fotball i 2017.

Men etter sommeren eksploderte feiden på ny: NFF mener Edvartsen har sendt flere e-poster i falskt navn, der det ble rettet kritikk mot Hauge, og ga ham sparken på dagen som seksjonsleder i forbundet i september.

Det er denne avgjørelsen som fikk Edvartsen til å gå rettens vei. Han avviser at han har sendt e-postene.