SUPERMÅL! Så glad ble Emilie Haavi etter å ha lagt på til 2–0 for Lillestrøm mot Vålerenga lørdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

LSK knuste erkerival Vålerenga igjen

Publisert: 04.08.18 16:50 Oppdatert: 04.08.18 17:16

FOTBALL 2018-08-04T14:50:02Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Vålerenga 2–0) Nok en gang var Vålerenga sjanseløse mot LSK Kvinner. Emilie Haavi (26) gjorde et drømmemål da Lillestrøm vant 2–0 lørdag.

Haavi curlet et frispark fra 17 meters hold over muren og under tverrliggeren til 2–0. LSK-stjernen var så glad at hun løp rett til laglederbenken, der hun fikk en klem av trener Hege Riise og resten av LSK-gjengen.

– Hun har terpet mye på det der, sier Riise til VG.

Før det hadde Ingrid Kvernvolden sendt vertene i ledelsen 1–0 - også det målet skal Emilie Haavi ha sin del av æren for.

Vålerenga var tippet helt i tetstriden før sesongen, men til tross for stjernespillere på rekke og rad, har suksessen latt vente på seg. De ble ydmyket 5–0 av LSK på hjemmebane i vår, og håpet om revansj rant ut i sanden - selv om de klarte å holde 0–0 ved pause.

– 0–2 er atskillig bedre enn 0–5. Dette var et hakk opp for oss, sier Isabell Herlovsen til VG.

Lillestrøm hadde hatt store sjanser allerede i 1.omgang, og det var ikke gått mer enn 12 minutter av 2.omgang før de fikk hull på byllen ved Kvernvolden.

Resten av kampen var det spill mot ett mål, og Lillestrøm kunne gjerne ha vunnet mer.

– Vi tenker mot Champions League. Jeg er mektig imponert over kampen i dag. VIF kom med bedre defensiv organisering og skapte litt trøbbel for oss i kontraspillet i 1. omgang, sier LSK-sjef Hege Riise.

– Det kunne ha vært mer enn 2–0, men vi er veldig glade over å holde nullen.

LSK har vunnet samtlige kamper i år og topper tabellen suverent. De har nå 13 kamper og 13 seirer. Klepp ligger 12 poeng bak - etter at de tok en sterk borteseier i Oslo mot Røa lørdag.

Første kvalifiseringsrunde i Champions League går midt i september. Trekningen er ennå ikke klar.

– Vi er veldig avhengig av trekningen. Hvis vi møter de aller største, så blir vi tatt på tempo og omstilling og ferdighetene i det høye tempoet, sier Hege Riise.

Av de 16 gangene LSK og Vålerenga har møttes i serie og cup siden 2011, har Vålerenga vunnet bare én gang.

For VIF-trener Monica Knutsen ble det ingen hyggelig retur til Lillestrøm. LSKs tidligere suksesstrener måtte bare innse at overmakten ble for stor også denne gang.