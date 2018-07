Én detalj kan få fart på Alexis Sánchez’ United-karriere

José Mourinho fortviler over mangelen på spillere og kaller sesongoppkjøringen «dårlig». Men den enes død kan være den annens brød.

– Sesongoppkjøringen er veldig dårlig, sa José Mourinho på pressekonferansen før fredagens kamp mot Club América.

Uten de største VM-stjernene berget Juan Mata kun et uavgjortresultat på Phoenix University Stadium.

Paul Pogba gikk hele veien i Russland, mens Romelu Lukaku, Marouane Fellaini og alle i den engelske troppen spilte semifinale.

Et unntak er imidlertid Alexis Sánchez . Chileneren er ikke alene om å ikke delta i sommerens VM-sluttspill. Mer oppsiktsvekkende er det at 29-åringen har sommerfri for første gang siden 2009.

– Forhåpentligvis er det fulle batterier og masse energi som jeg mener Sánchez er avhengig av for å være på sitt beste. For meg var ikke våren det fyrverkeriet United-fansen hadde ønsket seg, sier journalist i United.no , Eivind Brennhovd Holth.

Også José Mourinho er klar på at denne sommeren kan være Alexis Sánchez’ mulighet til å få sitt store gjennombrudd i Manchester-klubben.

Visumtrøbbelet han fikk som følge av den betingede fengselsstraffen er nå i orden, og chileneren er etter alle solemerker klar til dyst når Manchester United skal i aksjon mot San José Earthquakes.

– Vi har ingen Lukaku eller Rashford her, og sannsynligvis har vi ikke det i Premier League-starten heller, så det handler om når Alexis lander, sa Mourinho før kampen mot Club América.

Nå ligger mye til rette for at Alexis Sánchez, Anthony Martial og Juan Mata får offensive nøkkelroller når Premier League-sesongen sparkes i gang.

– En Sánchez som er direkte i stilen og kan skape ting på egen hånd er akkurat det dette laget trenger. Han gled ikke sømløst inn i Mourinho-systemet, men med en skikkelig oppkjøring bak seg er håpet at han trer fram når VM-spillerne fortsatt er rustne, sier Brennhovd Holth.

Nå bedres situasjonen imidlertid for en frustrert José Mourinho. I tillegg til Alexis Sánchez er også Nemanja Matic på vei tilbake for Manchester United, og trolig med når rødtrøyene spiller sommerens andre treningskamp.

På motsatt banehalvdel står et San José Earthquakes, som kun har to seirer på 20 kamper under svenske Mikael Stahre. Her bør Manchester United være et hakk bedre, uansett hvor misfornøyd Mourinho og co måtte være.

Da United møtte California-laget i 2015 endte det med en komfortabel 3–1-seier, etter scoringer av Memphis Depay, Andreas Pereira og Juan Mata.

Vi tør ikke spille handikapspill, men tror at rødtrøyene vinner greit på Levi’s Stadium. Spillestopp er klokken 22.55. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.