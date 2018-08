SARPSBORG-TOPP: Thomas Berntsen setter pris på den tidlige seriestarten. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sarpsborg-topp om utskjelt seriestart: - Helt optimalt inn mot Europa

Thomas Berntsen, sportssjef i Sarpsborg, mener årets rekordtidlige seriestart gagner norske lag i Europa.

– Vi håper de som bestemmer ikke hører på alle mulige populistiske argumenter. De må hvert fall tenke seg godt gjennom om det skal forandres. Vi skal ikke undervurdere viktigheten av å forberede seg godt.

Det sier Berntsen til VG etter at Molde, Rosenborg og Sarpsborg selv sikret seg plass i playoff til Europa League.

Seriestarten 10. mars i år fikk mye kritikk. Flere kamper ble utsatt fordi banene ikke tålte vinterkulden og mange har bedt om senere seriestart i fremtiden.

– Vi er klokkerene på det. NFFs opplegg inn mot Europa er helt optimalt. Vi har kommet inn hit med friske bein og fått forberede oss i fred og ro. Ideelt, sier Berntsen.

Utvide sesongen

Argumenter for tidlig seriestart var å utvide sesongen så man spiller mer likt som andre europeiske nasjoner, og at flere spillere er i form til de årlige landskampene i mars.

I år har deler av friperioden til Eliteserien vært mens kvalikene til Europa har foregått. Dermed spilte europacuplagene kun én kamp i uken – istedenfor to – da de to første kvalikrundene pågikk.

– Jeg har forståelse for at det ikke er så vennlig for publikum med tidlig seriestart. Men for de som vil til Europa hjelper det mye, sier Berntsen.

Viktig erfaring

Han mener norsk fotball som helhet er godt tjent med at enkelte norske klubber tar seg til Europa. Uansett hvilke lag.

– Det høres litt kunstig ut, men det er så viktig. For anseelsen, ranking og penger fra UEFA. Og vi får enda bedre priser for våre spillere. Det kan bare være positivt for norsk fotball. De erfaringene man får sportslig er også veldig lærerikt, sier Berntsen.

– Det er en fantastisk erfaring. I tillegg slår vi dem ut. Det er kronen på verket. Jeg tror ikke dere der hjemme vet hvor høyt nivå det er ute i Europa på en del lag, og dette er blant de, sa Geir Bakke, Sarpsborg-trener, etter seieren over Rijeka .

2019-start vedtas i høst

Et utvalg fra Norsk Toppfotball, klubbrepresentanter og NFF jobber i disse dager med hovedterminlisten, ikke bare for 2019 – men også de tre påfølgende årene. Målet er forutsigbarhet og dermed tilnærmet likt helgetidspunkt for seriestart i 2019, 2020, 2021 og 2022.

NFFs hovedstyre må til slutt vedta terminlisten for de fire neste årene. Håpet er at det skjer nå i september. Stridsspørsmålet, der meningene garantert er delt i Fotball-Norge, er om seriestarten skal være før eller etter den faste landslagsperioden i mars.

I Sarpsborg var det full vinter da Kristoffer Zachariassen scoret kampens eneste mål i serieåpningen mot Rosenborg. Men Berntsen har hele tiden stått for at det var riktig.

– Uansett hvem som kommer til Europa, må vi legge til rette for det. Ellers kan vi melde oss ut av europacupene og konsentrere oss om å kåre en seriemester her oppe i nord. Men jeg tror vi er tjent med å tilpasse oss resten av Europa, mener Berntsen.

