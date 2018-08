BYTTET INN: Martin Ødegaard ga lagkamerat Matus Bero et klapp på ryggen før han entret banen. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

Martin Ødegaard debuterte for Vitesse: – Veldig anonym

(AZ Alkmaar – Vitesse 0–0) 19-åringen fra Drammen fikk et drøyt kvarter i sin første Vitesse-kamp, mot «helnorske» AZ. Men han rakk ikke sette sitt preg på kampen.

– Det var greit å komme i gang. Kampen var litt vanskelig å komme inn i med lange baller og mye frem og tilbake på slutten der. Det var vanskelig å komme i særlig kontakt med ball, sier Ødegaard til TV 2.

Som ventet startet Ødegaard på benken, etter at trener Leonid Slutskij mente han manglet kampform etter en relativt inaktiv sommer i Real Madrid .

Og etter 74 minutter fikk han sine første minutter i Vitesse-trøye nummer 18, mot «helnorske» AZ. Jonas Svensson , Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen spiller alle for forrige sesongs bronsevinner.

19-åringen fra Drammen ble ikke veldig involvert i de snaue tyve minuttene han fikk på banen, men forsøkte ved et par anledninger å invitere sine lagkamerater til kombinasjonsspill.

– Det har blitt en veldig anonym tilværelse for Ødegaard i debuten, kommenterte Viasats Rolf Otto Eriksen på slutten av kampen.

Han får støtte av kollega Paul Thomas Clay, som kommenterte Heerenveens kamper da Ødegaard spilte for dem i halvannen sesong.

– Kampen i dag ga ikke mange svar for Ødegaard. Han har ikke hatt så fryktelig mange treninger med Vitesse heller, så vi burde ikke forvente for mye med en gang. Men det er tydelig at han skal brukes i en rolle som passer ham mye bedre, sier Clay.

Ødegaard kom inn i den såkalt tierrollen, som en offensiv midtbanespiller bak spissene, da han erstattet Matúš Bero. Det var en tøff kamp å komme inn i, mot et AZ-lag som har åpnet sesongen strålende.

– Det ser ut til han får en mer sentral rolle og ikke blir like «gjemt bort» som han ble på kanten i Heerenveen. Han har et fotballhode som er litt over gjennomsnittet og med den oversikten og det overblikket som han har, kommer egenskapene hans mye mer til rette sentralt i banen, sier Clay.

Viasat-kommentatoren mener at Ødegaard konkurrent på den plassen, Bero, har hatt en god sesongstart og at det ikke er gitt at han kommer til å spasere rett inn i laget.

– Han må vise at han fortjener denne plassen og han er absolutt ikke garantert spilletid her. Og det er ikke Vitesses oppgave først og fremst å legge til rette for Ødegaards karriere, de skal utfordre om gode plasseringer i ligaen først og fremst, sier Clay.

Men selv om alle de norske AZ-spillerne markerte seg med positivt fortegn, var det en forknytt kamp mellom to upresise lag og det endte til slutt målløst i Alkmaar. Etter kampen gikk Ødegaard i munter passiar med de tre nordmennene på motstanderlaget – og også trener Leonid Slutskij.

