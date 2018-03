IKKE HELT ENIGE: United-manager José Mourinho har ikke vært helt fornøyd med Paul Pogba i 2018. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Fikk han nok av Pogbas galskap?

«Yes, I'm crazy», sier Paul Pogba i traileren til en ny serie som skal sendes på franske Canal+ frem mot VM.

– Vi får håpe José Mourinho ikke oppdager den, fleiper sportsavisen L’Équipe om « Pogba Mondial – en Pogserie », der man kan følge Paul Pogbas bokstavelig talt fargerike liv tett.

Det kan virke som Mourinho fikk nok av galskapen hans, at det til slutt ble for mye hår og biler osv., i hvert fall når det ikke følges opp med storspill.

Pogba ble tatt av ganske tidlig mot Tottenham, satt ut mot Huddersfield, tatt av ganske tidlig mot Newcastle og satt ut igjen mot Sevilla.

Kanskje skal det ikke gjøres for mye ut av den vesle konflikten. Pogba startet mot Chelsea sist, og dersom han er i startoppstillingen mot Crystal Palace mandag kveld også, er kanskje situasjonen iferd med å roe seg noe.

Likevel har José Mourinho sendt ut et ganske sterkt signal de siste ukene: Ingen er fredet, heller ikke hans største stjerne.

Det hjelper ikke om man heter Iker Casillas, har løftet både VM- og EM-pokal og er historiens største i Real Madrid. Havner man på kant med Mourinho, bærer det rett ut , selv om Antonio Adán må inn, en keeper som var 25 og knapt hadde stått i mål på seniornivå.

Og det hjelper ikke om man heter Paul Pogba og er verdens dyreste midtbanespiller. Mener Mourinho at Pogba gjør for lite av seg på banen, men for mye utenfor, da setter han heller inn Scott McTominay, som er 21 år og knapt har spilt kamper.

Manageren var til og med villig til å legge sesongens hittil viktigste oppgjør i potten. Tenk om det hadde blitt tremålstap borte mot Sevilla (0–0) , med milliardkjøpet ute av startoppstillingen. Da kunne det blitt hett for Mourinho.

Men enten vinner man på managerens måte, eller så får man tape på hans måte. Det finnes i hvert fall ingen «Paul Pogba-måte».

Pogba har 21 millioner følgere på Instagram og fem millioner på Twitter. Han er en av fotballens superstjerner.

Scott McTominay er en arbeider som utfører ordre, som gjør som Mourinho sier, og lojaliteten brukes for alt den er verdt. Slike holdninger vil José Mourinho ha. Fredag fikk også foreldrene hans ros av manageren.

«Jeg har aldri møtt dem, men en gutt som har en slik innstilling til fotballen og til omgivelsene sine . . . foreldrene må virkelig være gode folk som har oppdratt ham med de rette verdiene», sa Mourinho.

«Normal frisyre, ingen tatoveringer, ingen store biler, ingen store klokker», var omtalen for et par uker siden.

Det kunne vanskelig tolkes som noe annet enn et stikk til Pogba.

Noen dager senere hadde Paul Pogba vært hos frisøren igjen, og la ut et bilde på Instagram med teksten «New hair style».

Det kunne vanskelig tolkes som noe annet enn et stikk til Mourinho.

Manageren har vært med på dette før. Han vet hva han gjør. Mourinho er god til å krangle, og kan det psykologiske spillet bedre enn de fleste.

Da Alex Ferguson rundet tusen kamper som Manchester United-manager, tilbake i 2004, slo Chelsea-manager José Mourinho beundrende fast at «så lenge kommer aldri jeg til å holde ut».

– When I'm 55 . . . Algarve, sa han med lett drømmende blikk.

Men slik gikk det altså ikke. Noen dager etter at han ble 55, startet isteden markeringen av at han ikke var fornøyd med Paul Pogba.

José Mourinho har vunnet Champions League to ganger, UEFA-cupen/Europa League to ganger, han har åtte ligagull og åtte cuptitler. Hans metode har fungert. Han er ikke redd for å sette hardt mot hardt.

Paul Pogba må nok pent innrette seg.

PS ! José Mourinho er oppe i 778 offisielle kamper som manager. 506 av dem er vunnet, 157 har endt med uavgjort og 115 er tapt. Målforskjell: 1559–651.