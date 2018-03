Fra vondt til verre for Wenger og Arsenal: – Byggverket hans smuldrer bort

Publisert: 04.03.18 16:24 Oppdatert: 04.03.18 17:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-04T15:24:47Z

(Brighton – Arsenal 2-1) Arsenal-nedturen fortsetter etter at de ble kjempet ut av stilen mot Brighton. Nå er det hele 13 poeng opp til Tottenham på 4. plass.

Vondt. Verre. Wenger , skrev VGs kommentator torsdag. Da hadde Manchester City høvlet over Arsenal i ligacupfinalen , og torsdag kveld gjentok de bedriften i Premier League .

Og enda verre skulle det bli for Arsène Wenger.

Søndag ettermiddag ble de nemlig kriget i senk på American Express Stadium. Brighton høvlet ikke over de, men var overlegne i duellspillet – både på bakken og i luften.

«Wenger Out», runget det fra Arsenal-fansen. «Wenger Out» sto det på bannere.

Det endte med 2–1-seier for The Seagulls, som tar seg forbi Joshua Kings Bournemouth på tabellen. Brighton er nå på 11. plass.

Og mens Arsenal-fansen sang «Wenger Out», hadde Brighton-fansen det moro. «You’re getting sacked in the morning», lød det.

Og etter kampslutt jublet Brighton-spillerne hemningsløst på gressteppet.

13 poeng bak Tottenham

Shane Duffy sendte vertene i føringen etter at stopperkollega Shane Duffy headet ballen ned til ham opp etter en corner, og bare minutter senere doblet Glenn Murray ledelsen med hodet, etter en skikkelig markeringsglipp i Arsenals bakre rekker.

Etter kampen tok Petr Cech til Twitter for å beklage overfor Arsenal-fansen:

Arsenals rekordsignering Pierre-Emerick Aubameyang tente håpet for The Gunners da han reduserte like før pause, men utligningen kom aldri.

Og dermed endte det med hjemmeseier. Og Arsenal er så godt som hektet av i kampen om Champions League-deltagelse neste sesong.

De siste ni Premier League -kampene til The Gunners har endt med to seiere, to uavgjort og fem tap.

De ligger stadig på 6. plass, men det er nå hele 13 poeng opp til erkerival Tottenham på 4. plass. Samtidig begynner Burnley å nærme seg fra plassen under.

Sean Dyches menn er bare fem poeng bak ...