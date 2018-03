GODE VENNER: Gianluigi Buffon (i midten) og Davide Astori (til høyre) hadde et godt forhold til hverandre. Til venstre i bildet. Manolo Gabbiadini. Foto: Claudio Villa / Getty Images Europe

Buffon tar rørende farvel etter Astoris tragiske død

Publisert: 04.03.18 12:11 Oppdatert: 04.03.18 16:00

Fotball-Italia er i sorg etter at Fiorentina-kapteinen Davide Astori (31) ble funnet død på hotellrommet sitt, bare timer før Fiorentinas bortekamp mot Udinese.

I en kort pressemelding på sine nettsider , bekrefter Fiorentina de tragiske nyhetene.

– Fiorentina er dypt rystet og i sorg over å meddele at klubbens kaptein, Davide Astori, døde i natt. Vi ber om at alle viser respekt overfor Davides familie i denne forferdelige situasjonen, skriver de.

Den italienske midtstopperen rakk ikke å bli mer enn 31 år gammel. Astori ble i følge flere medier far for bare to uker siden.

Buffon tar rørende farvel

Han fikk i løpet av sin karriere 14 landslagskamper for Italia, og noterte seg i tillegg for en scoring med flagget på brystet.

Forsvarsspilleren har representert La Viola siden 2015, og har tidligere spilt for både Roma og Cagliari, etter å ha vært et produkt av AC Milans akademi.

Han fikk over 100 kamper for Firenze-klubben Fiorentina, og for bare noen dager siden, 1. mars, skrev han under på en ny kontrakt med klubben.

Fiorentina skulle i utgangspunktet spille kamp borte mot Udinese søndag, og det var på spillerhotellet La di Moret i Udine at Astori ble funnet livløs. Ifølge den italienske avisen Gazzetta dello Sport , døde Astori i søvne.

Dødsfallet har sendt sjokkbølger gjennom Fotball-Verden, og flere profiler har skrevet om Astori. Blant dem, Roma-legenden Francesco Totti:

– Jeg er sjokkert og målløs. Jeg kan ikke tro det. Tankene mine går ut til Davides familie og venner

I et langt innlegg på Instagram , tar Gianluigi Buffon et rørende farvel med Astori.

«Kjære Asto. Jeg skriver sjeldent på sosiale medier om en person. Dette fordi jeg mener skjønnheten og unikheten i forholdet mellom to personer ikke skal kastes bort. Men i ditt tilfelle, vil jeg gjøre et unntak. Konen din, og spesielt datteren din, fortjener å vite at du på alle måter var en perfekt person. En stor mann og en perfekt person. Du representerte fantastiske verdier med din respekt for andre mennesker, din eleganse og din utdanning. Du var mesteren. Du er en av de beste jeg noensinne fikk møte i sportsverden. Hvil i fred. Gigi.»

– En klassisk, majestetisk midtstopper

Etter at nyheten ble kjent, bekrefter Udinese på sin Twitter-konto at kampen ikke kommer til å spilles i dag. Det har nå blitt bekreftet at det ikke vil spilles kamper i Serie A i dag.

Det er med tungt hjerte at Viasats ekspert på italiensk fotball, Rolf-Otto Eriksen, snakker om Astori.

– For meg var han en sånn klassisk, majestetisk italiensk midtstopper. God med ball, bra pasningsfot, herlig balanse i spillet sitt. En elegant midtstopper som jeg personlig hadde veldig stor sansen for. Det er landslagsklasse over Astori på sitt beste. Da snakker vi italiensk landslagsklasse, og det sier vel alt, sier han.

Eriksen var selv i Firenze for to uker siden, og forteller om en tur innom klubbens supporterbutikk, hvor det hang bilder av Astori som satt i timevis og signerte drakter og gjorde en ekstra jobb for klubben.

Eriksen har akkurat vært å stått på skøyter, og hadde da på seg Fiorentina-luen sin.

– Når sånne tap rammer fotballfamilien, slår det med veldig stor kraft. Firenze og Fiorentina er en av byene og klubbene som jeg virkelig har et kjært forhold.

– Hjertet blir ikke mindre lilla når ting som dette skjer, sier Eriksen.