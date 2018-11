HEMMELIG PRAT: Casemiro og Santiago Solari. Foto: DAVID W CERNY / REUTERS

Solari bekreftet som fast Real Madrid-trener

Santiago Solari (42) har skrevet under en kontrakt som binder ham til den spanske hovedstadsklubben ut 2020/21-sesongen.

Publisert: 13.11.18 20:42 Oppdatert: 13.11.18 20:56

Det bekrefter Real Madrid i en pressemelding tirsdag.

Solari tok over som midlertidig trener etter at Julen Lopetegui fikk sparken , men umiddelbart var det ikke ventet at klubben kom til å nøye seg med ham, som - i likhet med Zinedine Zidane - kom fra en posisjon som trener for reservelaget.

Antonio Conte ble tidlig lansert som Lopeteguis arvtager, men det ble aldri noe av, og etter hvert som tiden gikk, ble det stadig klarere at Solari kom til å få jobben fast.

I henhold til reglene i Spania har en klubb bare to uker på å oppnevne en fast manager etter å ha oppnevnt en midlertidig, og den fristen gikk ut tirsdag. Samtidig kom altså beskjeden om at Solari får fortsette som hovedtrener.

– Styret har blitt enig om å ansette Solari som hovedtrener for førstelaget frem til sommeren 2021, er budskapet i den.

Lopetegui fikk fyken i Real Madrid etter El Clásico-fadesen (se under), der laget tapte 1–5 mot Barcelona, men siden har pilen pekt oppover.

Fire seirer har det blitt på fire kamper for Santiago Solari, som nå også kan forvente seg et kraftig lønnshopp.

Fra å gå fra å være La Ligas dårligst betalte manager, ifølge spanske AS , vil Solari tjene nær 40 millioner kroner i året, skriver samme avis.