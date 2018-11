FIKK BESKJED FØR TRENING: Her snakker Stefan Johansen med Lars Lagerbäck før onsdagens trening med landslaget. Da hadde nyheten om Fulhams trenersparking nettopp kommet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johansen fikk melding av lagkamerat om Fulham-sparking

LJUBLJANA (VG) Landslagskaptein Stefan Johansen dro fra England med Slaviša Jokanović (50) som manager. Når han kommer hjem er det Claudio Ranieri (67) som styrer.

– Jeg fikk vite det i morges av en på laget. Jeg fikk melding ganske tidlig, så jeg visste det før treningen, sier Johansen til VG.

Onsdag formiddag kom nyheten om at Jokanović, mannen som hentet Johansen til klubben i 2016, har fått sparken etter sisteplass i Premier League med bare fem poeng på 12 kamper.

– Får ikke vært med i hele prosessen

Erstatteren ble offentliggjort umiddelbart: Mirakelmannen bak Leicesters seriegull i 2016, italienske Ranieri, blir Johansens nye sjef.

– Det er litt spesielt å få beskjeden når man er på landslagssamling, sammenlignet med å være hjemme på treningsfeltet. Jeg så han hadde hatt sin første økt i dag. Du får ikke vært med i hele prosessen hvor han introduserer seg for spillerne, sier Johansen.

– Da Brendan Rodgers tok over i Celtic, så ringte han meg. Det er ikke sikkert det skjer nå, men vi får se. Det blir spennende, sier han.

Johansen legger ikke skjul på at Jokanović var viktig for ham.

– Han har betydd mye for meg. Det var han som hentet meg til Fulham. Jeg har nytt stor tillit under ham, og han har vært en viktig del av min karriere. Jeg har stor respekt for ham. Men nå gikk ikke resultatene som forventet med den pengebruken vi har hatt. Da er det fort sånn i denne bransjen at det er manageren som må gå, sier han.

– Spennende

– Hvordan blir det å få en tidligere Premier League-mester som manager?

– Det er spennende. Ranieri er en manager som har opplevd mye. Jeg vet ikke hvordan han er som person, men han har fått det til der han har vært. Det blir spennende å komme tilbake dit og se hva han tenker.

– Er du redd for at det kan gå negativt ut over din spilletid at du mister en trener som kjente deg så godt?

– Jeg tipper Ranieri vet hva han har tatt over når han har takket ja til jobben. Laget har ikke fungert bra nok i det hele tatt, så jeg tror alle har litt blanke ark nå og føler de kan bidra til å få klubben i rett kjøl.

Første etappe under den nye sjefen blir hjemmekampen mot et annet nedrykkslag, Mohamed Elyounoussis Southampton, om ti dager.