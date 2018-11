STOPP: Mohamed Elyounoussi, her på landslagstrening i Slovenia onsdag, har bestemt seg for å legge fra seg frustrasjonen over mangelen på mål i Premier League. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

«Moi» tok oppgjør med seg selv etter Premier League-trøbbel

LJUBLJANA (VG) Etter tre måneder med Premier League-fotball står Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) fortsatt uten målpoeng for Southampton. Nå har han prøvd å kvitte seg med de negative tankene.

– Det har vært en periode der jeg har vært irritert og frustrert. Jo tidligere man scorer, desto bedre er det, men man kommer ingen vei hvis man overtenker alt man gjør, sier Elyounoussi til VG.

Det har til gode å løsne for kantspilleren i Premier League etter rekordovergangen fra Basel i sommer.

På åtte seriekamper har Elyounoussi, ifølge ligaens offisielle statistikk, fyrt av 15 skudd, misbrukt tre «store sjanser» og truffet stolpet én gang – uten at ballen har gått i mål.

– I det siste har jeg tatt tak i meg selv og prøvd å tenke tilbake på hvordan det var da jeg scoret mange mål i Molde og Basel. Da fokuserte jeg ikke på mål, men på å gjøre arbeidsoppgavene, og så kom det av seg selv. Jeg må være tålmodig i stedet for hele tiden å tenke at «jeg må skyte, jeg må score». Til slutt låser det seg bare helt fullstendig, sier Elyounoussi, som avgjorde forrige landskamp mot Bulgaria på denne måten:











Får hjelp av mental trener

– Jeg vet jeg har det inne, at målene vil komme, og da kommer det sikkert flere også. Nå er det ikke noen frustrasjon heller, jeg tar det litt mer «chill», sier han.

– Du har tatt et oppgjør med deg selv og hvordan du tenker?

– Ja, det kan du si. Da jeg var i flytsonen både i Norge og Sveits, så var det fordi ting kom av seg selv uten at jeg strevde etter det eller overtenkte. Det er kanskje sånn jeg bør angripe det i Southampton også, sier «Moi», som får god hjelp til å få tankene på rett plass:

– Jeg har et lite team rundt meg som bidrar, blant annet en mental trener som jeg sparrer mye med. Det synes jeg fungerer veldig bra.

En av situasjonene der Elyounoussi merket at frustrasjonen gikk ut over spillet hans, var da han under 0–0-kampen mot Newcastle i slutten av oktober valgte å skyte i stedet for å spille en enkel pasning til lagkamerat Charlie Austin foran mål.

– Hadde jeg vært roligere, så hadde jeg kanskje hatt bedre oversikt og sentret til ham, forteller «Moi», som trolig ønsker seg noen scoringer som de Martin Ødegaard nylig har levert i Nederland:

Støtter lagkameratens raseriutbrudd

I de to siste kampene har nordmannen sittet på benken for et Southampton-lag som heller ikke fungerer optimalt. Kun én seier på 13 kamper har ført dem ned på 17. plass.

– Vi kommer til mange sjanser, men vi setter dem ikke. Jeg skulle hatt noen målgivende pasninger, men det har vært mye «stang ut» og litt frustrerende sånn sett.

Etter helgens 1–1-kamp hjemme mot Watford rant det over for spissen Austin, som langet ut mot dommeren i et hissig intervju. Han kalte dømmingen «latterlig» og «en vits» etter at Southampton fikk et mål feilaktig annullert – og oppfordret Premier League til å innføre VAR.

– Det går fortere i Premier League, og andre ligaer i Europa har innført VAR nå. Dommerne er mennesker og kan gjøre feil, og når det går så fort som det gjør der, så tror jeg ikke det hadde vært dumt å få inn et slikt verktøy, mener Elyounoussi.