GODT FOTBALLÅR: Landslagssjef Martin Sjögren fotografert under en landslagssamling i sommer. Foto: Jostein Magnussen

Norge mangler tre profiler i tøff test mot Japan

FOTBALL 2018-11-10T20:25:06Z

Landslagssjef Martin Sjögren (41) mangler tre av de faste spillerne når Norge spiller årets siste landskamp søndag morgen norsk tid.

Kaptein Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Isabell Herlovsen er ikke med i den NRK1-sendte bortekampen mot Japan med start klokken 06.00 søndag.

– Vi skulle gjerne hatt med oss Maren, Maria og Isabell, men jeg har stor tro på at de som er her vil prestere på et høyt nivå. Dette blir en fin erfaring for de som får prøve seg, sier Martin Sjögren.

Svensken kan se tilbake på et fantastisk år for landslagskvinnene. Norge har kvalifisert seg til VM og har vunnet åtte av 11 kamper. Tapene har kommet i privatkamper mot Sverige, Portugal og Australia.

– Fornøyd med året

– Vi er fornøyd med året vi har gjort, fremfor alt utviklingen som har tatt oss til VM. Det er resultatet av dette landslagsåret. Det var det viktigste, og det var målsetningen med dette landslagsåret. Det har vi oppfylt.

Bortekampen mot Japan, som er FIFA-ranket seks plasser høyere enn Norge, er et ledd i forberedelsene mot neste års VM i Frankrike.

– De begynner allerede nå. Det blir viktig for oss å møte motstandere som spiller litt annerledes enn de europeiske nasjonene som vi møter oftere. Det er en fin mulighet å få den erfaringen å møte et topplag som Japan, fastslår Martin Sjögren.

Får brynt seg

Ingrid Syrstad Engen er spent før møtet mot Japan.

– De spiller annerledes. De har små, teknisk kvikke spillere som gjør at vi får bryne oss på andre måter. Vi må være gode til å forsvare oss på små områder, så tror jeg at vi kan få gode sjanser offensivt hvis vi er i forkant med alt vi skal foreta oss, mener LSK-profilen.

PS! Japan har vunnet fire av de fem siste møtene mot Norge.