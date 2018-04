Null Liverpool-mål for første gang på tre måneder

Publisert: 07.04.18 15:19

(Everton – Liverpool 0–0) For første gang siden januar gikk Premier Leagues nest mestscorende lag målløse av banen, og det i det vanligvis elleville Merseyside-derbyet.

Og det gjorde de uten deres suverene toppscorer Mohamed Salah. Egypteren trøblet med en lysk under nedsablingen av Manchester City i Champions League , og var ikke med til oppgjøret mot Everton på Goodison Park lørdag.

Merseyside-derbyet går ikke inn i historiebøkene som noen klassiker. Kampen var preget av få målsjanser og mange feilpasninger.

VG Live: Vi fulgte derbyet – spark for spark!

Og det er sjelden kost for Liverpool. The Reds er Premier Leagues nest mestscorende lag, bare bak Manchester City. De gikk sist målløse av banen i 0–1-tapet for Swansea i januar.

Dette var deres fjerde Premier League-kamp uten scoring denne sesongen.

Strålende derby-statistikk

Liverpool opprettholder imidlertid sin gode statistikk i derbyet. Jürgen Klopps menn har ikke tapt på de siste 17 Merseyside-derbyene (alle turneringer), ifølge statistikkleverandøren Opta .

Denne gangen holdt statistikken seg med et nødskrik.

Nærmest scoring var Everton ved Yannick Bolasie. Han bøyde ballen mot det lengste hjørnet i første omgang, men Loris Karius vartet opp med en strålende redning og fikk hindret scoring for The Toffees.

Mot slutten av oppgjøret hadde Everton flere store sjanser ved Cenk Tosun og Dominic Calvert-Lewin, men nettsus ble det ikke.

Men da vi ikke fikk scoringer, fikk vi i hvert fall litt temperatur, noe Merseyside-derbyet er kjent for.

Danny Ings var sent inne i Séamus Coleman, og da tente de begge på alle plugger. Både Liverpool- og Everton-spillerne var borte hos kranglefantene for å holde de atskilt.

Men det var ikke den temperaturen vi er vant med. For andre gang i historien ble det ikke delt ut et eneste kort i Merseyside-derbyet. Forrige – og eneste gang før nå – var i 1992.

Kunne gått forbi Manchester United

Det var tydelig at Jürgen Klopp hadde tirsdagens returoppgjør i tankene. Hverken Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain eller Trent Alexander-Arnold, i tillegg til skadede Mohamed Salah, var med fra start.

Sadio Mané spilte imidlertid fra start, men uten sine lekepartnere på topp, klarte ikke senegaleseren å utrette det helt store i løpet av de drøye 70 minuttene han fikk.

Han ble erstattet av Firmino, men heller ikke brassen fant veien til mål.

Liverpool misbrukte dermed muligheten til å gå forbi Manchester United på tabellen, som lørdag kveld skal ut i en svært vanskelig bortekamp mot Manchester City, som med seier mot byrivalen, kan sikre et rekordtidlig seriegull .

Liverpool-spillerne kom i det minste helskinnet ut av derbyet, noe som sannsynligvis sto øverst på Klopps ønskeliste.

VG kommer tilbake med mer.