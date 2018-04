Utskjelte Welbeck den store helten for Arsenal – gjorde narr av egen kjempemiss

Publisert: 08.04.18 17:09

(Arsenal – Southampton 3–2) Han har vært gjenstand for mye kritikk, men mot et nedrykkstruet Southampton viste Danny Welbeck (27) glimt av storhet.

Danny Welbeck hadde ikke scoret i Premier League siden 19. desember, men søndag var han banens gigant da Arsenal vant en kamp som hadde «alt».

Først brukte han hælen til å flikke gjennom Pierre-Emerick Aubameyang som scoret sitt sjette på syv kamper, deretter noterte han seg for scoring med et langskudd – som riktignok gikk via både et Soton-bein og stolpen før det fant veien til mål.

Men «Dat Guy Welbz» var ikke ferdig der.

Fra kjempemiss til matchvinner

Tidligere i oppgjøret hadde Southampton tatt ledelsen ved Shane Long og utlignet til 2–2 ved Charlie Austin, før de fikk en til i fleisen fra Welbeck.

Åtte minutter før full tid stanget han inn den avgjørende 3–2-scoringen som ga Arsenal alle poengene på et noe glissent Emirates.

Bare to minutter tidligere satte han ballen over etter å ha blitt spilt fri foran åpent mål.

– Jeg er fornøyd med både assisten og målene mine. Jeg vet at hvis jeg får mulighetene foran mål, omsetter jeg de til scoring. Unntatt den jeg blåste over, da, ler Welbeck etter kampen, ifølge BBC

Sjansebonanza

Det var en åpen og morsom kamp i London, hvor angrepsspillet sto i fokus og sjansene kom i fleng. På overtid av oppgjøret ble kampen krydret med litt temperatur.

Det gikk nemlig fra vondt til verre for Southampton, som det så ofte gjør for lag i motgang. Jack Stephens fikk marsjordre etter å ha tatt tak i Wilshere og slengt ham i bakken i kjølvannet av fellingen han selv blir utsatt for.

Like etter ble Mohamed Elneny vist et kort med samme farge etter å ha dyttet en Southampton-spiller som ville hente ballen for å sette i gang.

Begge lag produserte nemlig en rekke store sjanser, og at det «bare» ble fem mål, er smått utrolig.

Men flere mål ble det altså ikke, og nedrykksspøkelset henger stadig over Southampton, som har fire poeng opp til trygg grunn, med én kamp mindre spilt enn Alexander Sørloths Crystal Palace – som selv fikk en i fleisen lørdag.

Arsène Wenger har på sin side all grunn til å smile, etter å ha ikke bare tatt tre poeng, men som kom seg trygt gjennom kampen uten noen skader, og dermed kan de rette fokuset mot returoppgjøret i Europa League mot CSKA Moskva kommende torsdag.