FORNØYD: Danmarks landslagssjef Åge Hareide er i strålende humør før tirsdagens kamp mot Chile i Aalborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Flytt treningskampene fra Ullevaal

Publisert: 27.03.18 07:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-27T05:12:01Z

AALBORG (VG) Åge Hareide (64) mener Norges Fotballforbund bør gjøre som danskene – flytte treningskampene ut av hovedstaden.

Mandag forberedte Hareide det danske landslaget til kamp mot Chile – i Aalborg. Det er utsolgt på Aalborg stadion tirsdag. Norge spilte mot Australia på Ullevaal for under 3–4000 mennesker for fire dager siden.

I ettertid har debatten igjen kommet opp: Bør Norges Fotballforbund flytte kampene ut av Oslo?

– Ja, jeg mener de bør flyttes, sier Åge Hareide , tidligere norsk landslagssjef (2004–09) og nå suksessrik, danske landslagssjef. VG snakker med han rett etter pressekonferansen, som ble holdt en en gymsal i Aalborg mandag kveld.

Hareide var selv tilstede på Ullevaal fredag, da Norge slo Australia 4–1. Han synes det er stusslig med fotballkamper som er så tribunetomme.

– Min mening, det jeg ville gjort, er å flytte treningskampene til byer som Bergen og Trondheim, kanskje flere andre også, sier Hareide – uten å tenke seg om. Debatten om dette ser ut til å vare evig.

Imens er det sjelden mer enn halvfullt på Ullevaal, da det norske A-landslaget spiller treningskamper.

– Her blir det fullt, sier Hareide – og smiler bredt i gymsalen i Aalborg. Han får støtte av kaptein Simon Kjær, som ikke er i tvil om at det er smart for Danmark å legge treningskampene andre steder enn i Parken, København.

– Å spille for en fullsatt stadion er det beste og det viktigste for spillerne, sier Kjær.

– Ullevaal Stadion er Norges nasjonalarena og hjemmebane for herrelandslaget. I tillegg ligger det avtalemessige forpliktelser som gjør at et bestemt antall kamper skal legges til Ullevaal per sesong. Vi vil likevel ikke utelukke at enkeltkamper kan legges til andre arenaer, noe som også har blitt gjort tidligere. Men det foreligger ingen konkrete planer for det nå, forteller Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund.

– Vi skulle i likhet med Hareide ønsket oss enda flere tilskuere hjemme mot Australia. Dårlig vær og temperatur, påskestart og et landslag som ikke har levert sterke resultater, er nok hovedforklaringen. Fortsetter landslaget å spille som mot Australia, så vil tribunene på Ullevaal fylles igjen, sier Haavik.

Åge Hareide forbereder spillerne sine til kamp mot Chile tirsdag, og føler at ting stemmer for danskene, 81 dager før de møter Peru i sin åpningskamp i VM.

– Det ser veldig bra ut, sier Hareide fra podiet, der han sitter sammen med Simon Kjær og Andreas Cornelius. Hareide ønsker seg flere svar mot Chile, som han sammenligner med Danmarks åpningsmotstander i VM, Peru.

– Vi vil få testet oss skikkelig mot Chile. Vi så kampen deres mot Sverige, men vi ønsker å angripe litt mer enn det svenskene gjorde. Det er viktig for oss å få (Pione) Sisto og (Christian) Eriksen inn i rommene bak midtbanen deres. Da kan vi såre dem, sier Hareide.

Han sier at han var veldig fornøyd med kampen mot Panama, mer fornøyd enn «det som ble skrevet», som han sier det. Og derfor ga han også spillerne sine fri etter kampen.

Det ble selvsagt poengtert av danske presse på pressekonferansen. Men Hareide føler seg trygg på at han gjør det rette:

– Spillerne hygget seg etter kampen mot Panama. Og de skal få lov til å gjøre det samme etter møtet med Chile. I Norge kaller vi det «brakksyken», det som ofte skjer når spillerne kjeder seg på lange samlinger.

– Det ønsker ikke jeg at skal skje, og jeg vet at det skjer i kontrollerte former når spillerne får hygge seg. Jeg er faktisk svært imponert over disiplinen til de danske spillerne, sier landslagssjef Åge Hareide.

Denne artikkelen handler om Danmarks herrelandslag fotball

Åge Hareide