BYGGER LAG: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har en stor jobb å gjøre for seriestart om en drøy måned. Foto: TROND REIDAR TEIGEN, NTB scanpix

Fagermo har mistet halve laget: – Det er tynt

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.02.18 08:51

Dag-Eilev Fagermos Odd er ikke lenger medaljekandidat i Eliteserien, mener Kjetil Rekdal.

– Det er tynt. Jeg er sikker på at Odd kommer til å hente flere spillere, men tiden går. Det er ikke bare å hente en gjeng med spillere den siste uken og tro at du skal vinne alle kampene. Så enkelt er det ikke, sier Eurosport-eksperten.

En drøy måned før seriestart ser Odd, laget som har tatt bronse to ganger på de fire siste sesongene, ut som et uferdig byggverk.

Klubben har mistet en lang rekke etablerte spillere, inkludert halvparten av fjorårets høstellever: Oliver Berg, Joakim Våge Nilsen, Pape Paté Diouf, Sigurd Hauso Haugen og Olivier Occéan har forlatt Skien i vinter. Og Riku Riski er på vei ut dørene.

Så langt har de bare hentet to nye spillere, begge unge og uerfarne: Bilal Njie (19) fra Vålerenga og Tobias Lauritsen (20) fra Pors.

– De er ikke en medaljekandidat. Det var de i fjor. Nå er ser jeg ikke på dem som en trussel for topplagene, sier Rekdal.

Han forventer at skiensklubben vil være aktiv på markedet fremover, og etterlyser spesielt et nytt spisskjøp.

– Det er de nødt til. De har jo ikke spiss for øyeblikket. Det vil nok bekymre dem litt, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo legger ikke skjul på at de har en stor jobb å gjøre for seriestart:

– Jeg er ikke bekymret nå. Men vi må ha inn noe. Hvis ikke blir jeg bekymret.

– Vi har jobbet med å renske opp i troppen. Det har vi klart. Men vi er litt for tynne, og jobber med å forsterke. Vi jobber med å finne nye spillere i offensive posisjoner, inkludert spissplassen, sier Fagermo til VG.

51-åringen har grunn til å bekymre seg hvor målene skal komme fra i år. I fjor hadde han ingen målscorere med flere enn tre fulltreffere. Hans to spisser, Occéan og Hauso Haugen, scoret to mål hver – og har begge forlatt klubben.

Det betyr at 20-åringen Lauritsen, som kun har erfaring fra 3. divisjonsfotball, per dags dato er den eneste rene spissen i Odd-troppen. Men onsdag ble det klart at han har fått påvist kyssesyke og dermed blir ute av spill en stund.