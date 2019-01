VERDT PENGENE: Virgil van Dijk har storspilt for Liverpool denne sesongen, men ble syk på Dubai-turen og er usikker foran onsdagens kamp mot Leicester. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Liverpool på «luselønn» sammenlignet med Manchester-klubbene

FOTBALL 2019-01-30T06:20:18Z

Penger er ikke alt. Liverpool-spillerne kan komme til å ta ligagull - til tross for at de totalt tjener nesten 30 prosent mindre enn sine nærmeste rivaler i Manchester City.

Publisert: 30.01.19 07:20

Det viser i hvert fall den ferske UEFA-rapporten «European Club Benchmark Report» , der Real Madrid og Barcelona er de to klubbene som bruker mest penger på lønninger til spillerne.

Nummer tre er Manchester City, som ifølge UEFA bruker drøyt 3,2 milliarder kroner på spillerlønninger.

Til sammenligning er Liverpool på 9. plass og bruker drøyt 2,3 milliarder kroner.

I prosent av klubbenes totalutgifter er forskjellen imidlertid ikke så stor: Mens City bruker 60 prosent av pengene på spillernes lønninger, bruker Liverpool 57 prosent.

Manchester United ligger rett bak nabo City på 4. plass og sender snaut tre milliarder kroner til spillernes bankkontoer. Men i prosent av totalen er det bare 45 prosent. Det betyr at United bruker en langt mindre andel av sine samlede utgifter på spillerlønninger enn City, Chelsea og Liverpool.

Derimot ligger klubber som Arsenal (48 prosent) og Bayern München (47 prosent) nesten like lavt - og Tottenham bruker bare 41 prosent til spillerlønninger - alt ifølge UEFA-rapporten.

Onsdagens Liverpool-motstander, Leicester, bruker nær 1,3 milliarder kroner på spillerlønninger - og det passer bra hvis vi ser på deres tabellposisjon. De blåkledde er på 8. plass i utgifter til spillerlønninger - og nummer ni på tabellen.

Liverpool-sjefen Claude Puel innrømmer at det blir en stor utfordring å spille på Anfield Road.

– Vi må være dyktige og spille med stor presisjon, noen ganger på kontringer. Vi må godt forberedt de gangene vi mister ballen.

Det store samtaleemnet før kampen er om Virgil van Dijk kan spille. Han har vært ekstremt viktig for et Liverpool-lag som har hatt bare 13 baklengsmål på 23 seriekamper. Nederlenderen har spilt samtlige, men nå risikerer han å miste den 24. etter at han ble syk på Liverpools tur til Dubai. Jürgen Klopp sa «vi får se» på pressekonferansen tirsdag.

Med seier kan Liverpool øke serieledelsen til syv poeng.

VGs tips: Mer enn 3,5 mål i kampen

Premier League . Liverpool snitter rett under tre scoringer per hjemmekamp samtidig som de har vært rimelig bunnsolide bakover. Bare seks baklengs har det blitt på Anfield, men merk at det er i det siste de har kommet. På de siste fire hjemmekampene har Liverpool sluppet inn i tre og totalt har Alisson måttet plukke fem baller ut av eget nett på de fire kampene. De fire kampene har i tillegg vært svært målrike. 3-1 mot Man. United, 4-0 mot Newcastle, 5-1 mot Arsenal og 4-3 mot Crystal Palace. Én annen kamp til endte 4-3 i forrige runde, og den var Leicester involvert i (3-4-tap mot Wolves). Vi tror på en ny målfest.

Over 3,5 mål gir 2,10 i odds. Husk å levere spillet før 20.55. Kampen kan du se på TV 2 Premium.

PS: Den ferske rapporten omhandler finansåret 2017. Totalt har Premier League-klubbene hatt en lønnsvekst på 11 prosent, mens den ligaen med nest høyeste lønnsutgifter, La Liga, har hatt 18 prosent økning. I Norge har veksten vært på syv prosent. Samlede lønnsutgifter i Eliteserien er på nær 800 mill. kroner, altså omtrent en fjerdedel av Manchester City alene ...

