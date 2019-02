Martin Ødegaard scoret da han vant talentduellen mot Alexander Isak

(Vitesse - Willem II 3–2) Martin Ødegaard og Alexander Isak er to av de mest omtalte skandinaviske talentene i nyere tid. Og som de satte sitt preg på den aller første duellen mellom de to.

Historiene deres minner oppsiktsvekkende mye om hverandre.

De slo begge gjennom i midten av tenårene i sine hjemlige ligaer, og ble gjenstand for et mediehysteri uten like. De reiste begge på turné til Europas største klubber, og den ene klubben lå mer langflat enn den andre.

Ødegaard valgte Real Madrid. Isak vraket spanjolene, og gikk til Dortmund.

Lørdag kveld møttes de to skjebnene - i nederlandske Arnhem.

Nordmannen har hatt en oppadgående kurve de siste sesongene, og har dominert for Vitesse de siste par månedene. Isak var på sin side fryst ut i Dortmund, og måtte til Willem II for å få spilletid og fart på karrieren igjen.

Og i den andre omgangen handlet mye om nettopp Martin Ødegaard og Aleksander Isak.

Vitesse ledet 1–0 etter første omgang da Martin Ødegaard drev frem med ballen, fikk gå uhindret frem, plutselig var han i skuddposisjon.

Skuddet så svakt ut, men 20-åringen fikk en svært heldig retningsforandring, som satte målvakt Timor Wellenreuther ut av spill. Ballen dalte ned i det lengste hjørnet.

Flaks hadde også Isak, bare minutter senere. Et aldeles utsøkt Willem II-angrep ble avsluttet da svensken skjøt ballen rett på keeper, som likevel ikke klarte å forhindre at ballen sneglet seg over målstreken.

Max Clark økte hjemmelagets ledelse til 3–1 da ti minutter gjensto, før Vangelis Pavlidis igjen skapte spenning med scoring to minutter senere. Men Vitesse holdt unna, og slo tilbake etter tre rake kamper uten seier.