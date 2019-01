NYTT YRKE: Alf-Inge Haaland sammen med sønnen Erling Braut Haaland i Østerrike. Foto: Joachim Baardsen/VG

Haalands nye liv som agent: – Ønsker å bruke egen erfaring til å hjelpe spillere

FOTBALL 2019-01-28T11:35:35Z

SALZBURG (VG) Han har representert Norge i VM, spilt over 200 Premier League-kamper og vært kaptein for Manchester City. Nå arbeider Alf-Inge Haaland (46) for at andre skal få oppleve noe av det samme.

Publisert: 28.01.19 12:35

– Jeg jobber 100 prosent som agent nå. Det siste året har jeg vært på mange besøk hos klubber ute i Europa, snakket med sportssjefer og oppdatert kontaktnettet mitt, forteller Haaland til VG.

I etableringsfasen har 46-åringen pratet mye med agentvennene Tore Pedersen, Jim Solbakken og Rune Hauge. Nå er han godt i gang i sitt nye yrke og har allerede flere spillere på klientlisten.

Haaland håper erfaringen fra sin egen Premier League-karriere i Nottingham Forest, Leeds og Manchester City er en trygghet for spillerne han representerer.

– Ja, jeg håper det. Jeg vet hva det går i. Jeg ønsker å bruke min egen erfaring til å hjelpe spillere med å ta gode valg. Det er det viktigste.

Les stor reportasje: Rekord-Haaland (18) i gang med Østerrike-eventyret (VG+)

Bisto sønnen

Møtet finner sted på en restaurant like ved Red Bull Salzburgs storslagne stadion som sønnen Erling Braut Haaland nå har som arbeidsplass. I fjor var «Alfie» med på det 18 år gamle supertalentets overgang fra Molde.

I et tidligere publisert intervju med VG har duoen fra Jæren fortalt om interessen fra en rekke europeiske storklubber som pågikk over lang tid. Det gjorde at Alf-Inge fikk en viktig rolle.

– Det gikk mye tid med til Erlings overgang. Du kan si at jeg holdt meg bevisst unna forhandlingene siden han er sønnen min – i stedet forsøkte jeg å sy sammen det beste opplegget, forklarer han om samarbeidet med blant andre den verdenskjente agenten Mino Raiola.

Mener alt er mulig

Haaland syns det er deilig å være tilbake for fullt i fotballen. Han er tydelig på at sønnens rekordovergang til Red Bull Salzburg er et eksempel på at alle norske spillere kan lykkes – uansett hvor de kommer fra.

– Erling har vært standhaftig på at det er denne ruten han har lyst til å ta. For meg har det handlet om å være med på å ta de rette valgene. Jeg unner alle å få oppleve det jeg gjorde som spiller, så det er veldig kjekt. Hvor du kommer fra, enten det er Bryne eller andre små plasser, betyr ingenting, sier Haaland.