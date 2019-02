UNDER LUPEN: Maurizio Sarri står nå i alvorlig fare for å bli den andre italienske manageren til å få sparken i Chelsea på et drøyt halvår. Foto: CARL RECINE / Reuters

Sarri om fremtiden i Chelsea: – Jeg er bekymret

MANCHESTER (VG) (Manchester City - Chelsea 6–0) Etter å ha ledet Chelsea til sitt største Premier League-tap noensinne og oversett Pep Guardiolas forsøk på å takke for kampen, forstår Maurizio Sarri at spørsmålene om hans fremtid i klubben kommer.

Publisert: 10.02.19 20:13 Oppdatert: 10.02.19 20:34







– Det er riktig (at det skal bli press på meg). Jeg har ansvar for laget, så det er riktig. Jeg tror at de kommer til å diskutere fremtiden min. Det er normalt at det er noe vi må gjøre, sier Maurizio Sarri etter å ha blitt ydmyket 6–0 Manchester City.

Chelsea har nå tapt tre bortekamper på rad i ligaen, for Arsenal, Bournemouth og nå Manchester City , og er utenfor topp fire.

Sarri virket ikke særlig komfortabel da han satte seg på podiet i pressekonferanserommet på Etihad Stadium. Chelseas pressesjef oppfordret journalistene til å komme i gang og «få det unnagjort», og det første spørsmålet var rett på sak: Er Sarri bekymret for jobben sin?

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Du må spørre klubben. Jeg vet ikke, sier Sarri etter å ha fått spørsmålet oversatt av tolken som hvisker ham i øret på italiensk.

Han fortsetter:

– Jeg er bekymret for laget mitt, og jeg er bekymret for prestasjonen. Men jobben min er alltid i fare, og du må spørre klubben om det.

Etter kampen valgte Sarri å storme ut av teknisk sone og overse Pep Guardiolas utstrakte hånd. Spanjolen hevet øyenbrynene da, men var opptatt av å avdramatisere situasjonen i etterkant. Det gjorde også Sarri selv.

– Jeg så ham ikke da. Som vanlig vil jeg snakke med ham etterpå. Som vanlig. Jeg ville gå raskt i garderoben. Jeg har ikke noe problem med Pep, sier Sarri til VG.

– Jeg snakket med Gianfranco Zola. Sarri så meg ikke. Vi har et godt forhold. Det er ikke noe problem, sier Pep Guardiola til VG.

Sarri har tidligere sagt at han synes Chelsea-spillerne er vanskelige å motivere, men på spørsmål om det virket slik også i dag, svarer han at følelsen før kamp var veldig god etter en fin treningsuke. Men det endte med Chelseas største tap i Premier League -historien.

– I dag så jeg ikke fotballen min. I begynnelsen av sesongen fungerte det, men nå må vi forstå grunnen til hvorfor det ikke fungerer akkurat nå. Og det er ikke lett å forstå hvorfor det går som det går for tiden.

PS! Chelsea får muligheten til å revansjere ydmykelsen når de møter nettopp Manchester City til ligacupfinale om to uker.