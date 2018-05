NÆRMERE BRANN: Kåre Ingebrigtsen (t.h), Erik Hoftun & co. er i ferd med å tette luken til serieleder Brann. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

RBK-Kåre: – Vi liker oss i den situasjonen vi har kommet i nå

Publisert: 22.05.18 07:46

FOTBALL 2018-05-22T05:46:53Z

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund - Rosenborg 1-2) Kåre Ingebrigtsen (52) har hatt press på seg fra sine egne etter en usedvanlig slapp start på sesongen. Men akkurat nå går det meste Rosenborgs vei – igjen.

Mandag kveld landet Ingebrigtsen og RBK, som tok charterfly og hadde daghotell i Haugesund, til meldingen om at Lillestrøm og Brann hadde spilt 1-1 på Åråsen.

– Jeg har ikke fått tenkt så mye på Brann. Vi må bare ha fokus på oss selv, sier Ingebrigtsen til VG – rett etter at laget kom tilbake til Trøndelag sent mandag kveld.

– Men uavgjort der var kanskje ikke så dumt?

– Uavgjort passer egentlig bra i alle kamper – så lenge vi vinner. Men uavgjort legger jo ingen demper på kampen til helgen heller, akkurat … svarer Ingebrigtsen.

For det som for en drøy uke siden var 10 poengs ledelse til Brann (med en kamp mer spilt) er plutselig blitt til tre – før lagene skal møtes på Lerkendal søndag. Om seks dager kan RBK være serieleder, hvis de slår et Brann som aldri har hatt flere poeng etter 11 seriekamper enn de har nå.

Rosenborgs poengfangst er egentlig ganske normal – 24 poeng etter 11 kamper. I fjor hadde de 22 poeng på samme tidspunkt, i 2016 hadde de 28 og i 2015 26 poeng.

– Den store forskjellen er at Brann har tatt så mange poeng. Hadde du sagt til meg før sesongen at Rosenborg skulle ha 24 poeng etter 11 kamper, så ville jeg nok ha sagt meg ganske fornøyd, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Og Ranheim fortsetter å imponere?

– En fantastisk gjeng, svarer RBK-treneren.

Ikke stresset

Men alt har ikke vært som det skal være i RBK. Etter det VG vet har det vært hektisk møtevirksomhet, der «kjedelig fotball» og «4-4-2» er blitt diskutert. Ingebrigtsen skal, etter det VG vet, ha fått klar beskjed om at det ikke er akseptabelt å fortsette på denne måten. I Rosenborg skal det være «offensiv fotball» og «4-3-3». Noen annet er uaktuelt.

RBK-treneren har tatt signalene, og laget hans fremstår helt annerledes nå enn de gjorde i de første fem-seks kampene av sesongen. Den første timen mot FK Haugesund i går var meget god, RBK burde ledet mer enn 2-0 da Jacob Rasmussen ble utvist og kampen endret fullstendig karakter etter 53 minutter.

FK Haugesund bommet (grov bom fra Frederik Gytkjær) på et straffespark og hadde flere andre kjempesjanser, men det ble med Kristoffer Veldes redusering, to minutter før full tid. Da hadde Alexander Søderlund scoret to ganger for RBK, en på en flott vending med påfølgende skudd, pluss en flott heading.

– Jeg gleder jeg sykt til kampen mot Brann, smilte Søderlund etter kampen mot gamleklubben FK Haugesund, en kamp han fikk starte fordi Nicklas Bendtner er småskadet (har allerede meldt seg klar til kampen mot Brann).

Kåre Ingebrigtsen mener at han og temaet hans er de som har beholdt roen i situasjonen der Brann har (sett ut som de har?) et stort forsprang.

– Mange er blitt stresset. Men ikke vi. Og de siste kampene har vi vært gode. Mot Haugesund var vi strålende den første timen, sier Ingebrigtsen.

Gleder seg til Brann-kampen

Han ser at avstanden til Brann nå er sånn at kampen på Lerkendal søndag blir akkurat en slik kamp han har ønsket seg. Avstanden på tre poeng, et fullsatt Lerkendal og et RBK i form skal møte ubeseirede Brann.

– Vi liker oss i den situasjonen vi er kommet i nå. Etter noen svake kamper, der vi så ut som vi var redde for å tape, har vi jobbet med å våge mer. Nå handler alle kamper om å gå for tre poeng. Det er sånn Rosenborg skal fremstå, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han fikk mye ut av 2. pinsedag, etter en 16. mai der avstanden til Brann ble kuttet fra syv til fem poeng, er den nå kuttet til tre poeng etter at RBK holdt ut i Haugesund og Brann bare klarte å utligne, ikke score vinnermålet, borte mot Lillestrøm.

– Du skal ikke se bort fra at måten vi vant på i Haugesund var viktig. Laget viste at vi står sammen, alle ofret seg, selv om de var slitne, vi blokkerte skudd og det var stor vilje hele veien. Det kommer godt med mot Brann.

Vi gleder oss virkelig til den kampen, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.