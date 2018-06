REAGERER: Sportssjef i Godset, Jostein Flo, her fra serieåpningen mot Stabæk på Marienlyst Stadion i mars i år. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Godset-sjef Flo refser norske spilleres selvbilde

Publisert: 08.06.18 07:47 Oppdatert: 08.06.18 08:13

DRAMMEN (VG) Avgått Strømsgodset-sjef Tor Ole Skullerud forsøkte å gjøre flere grep i en tung periode, men fikk ingen respons fra spillerne. Sportssjef Jostein Flo mener gruppen til syvende og sist ikke mestret endringer, press og situasjonen de var i.

– Press. Tap. Se at man taper, innleder Flo - på VGs spørsmål om hva han mener med å ikke «mestre situasjonen», før han fortsetter:

– Mange spillere ønsker seg ut i profflivet. De skal frelse verden hver gang de har ballen. De legger listen for høyt med tanke på at vi sliter. De burde forenklet spillet sitt tidligere i kampene, klart å tenke på en annen måte. Kollektivt smitter uroen, samtidig er ikke selvtilliten på det sterkeste, da får du heller ikke resultat.

Tungt tap for «juniorer»

For Flo mener at Skullerud forsøkte å gjøre enkelte grep for å bedre situasjonen i Strømsgodset nå under landslagspausen. Etter bare tre seire, tre uavgjort og seks tap, som foreløpig holder til en 12. plass på tabellen, handlet det om å forenkle spillet, gjøre ting enklere på banen, for å få fremgang.

Det skjedde ikke. I stedet ble en i utgangspunktet Usain Bolt-positiv uke som ga en god teambuilding-effekt, slik Flo omtaler supersprinterens Drammen-opphold, avsluttet med et blytungt 0-1-tap for Norges G19-landslag tirsdag. Flo mener resultatet kan ha hatt noe å si for Skulleruds avgjørelse om å trekke seg som Godset-trener dagen etter.

Kroppsspråk

Skullerud skrev i sin «avskjedshilsen» onsdag at «spillerne ikke responderte på det han ønsket Godset skulle stå for». Flo oppfattet at Skullerud stilte store krav til seg selv for å få fremgang i denne perioden, men at spillerne i stedet utviste et «annet kroppsspråk» enn ventet.

Både Flo og kaptein Jakob Glesnes sier at spillerne - som i enhver fotballklubb - overfor trener og ledelse har sagt sin mening om tingenes tilstand uten at det har vært stor dramatikk rundt det.

Reagerer på spilleres selvbilde

På VGs spørsmål om det har vært tøff kritikk fra spillergruppen, innleder Flo med å si «nei» og gjentar at de nok er utsatt for et stort press fra omgivelsene. Den tidligere Lierse og Sheffield United-spilleren har likevel mer på hjertet i samme åndedrag.

– Men har du vært ute i profflivet så skjønner du hva slags mentalitet som kreves. Det er tøffere nivå enn her i Norge. Det er så mange som ønsker seg ut som proff og så mange forbanna agenter som sier til spillerne at «du er aktuell for den og den klubben», men så er du milevis unna i lille Norge. Med tanke på det du opplever av press og mentalitet i Europa, så er det helt andre og mye større krav enn i Norge. Så mange spillere har feil bilde av seg selv med tanke på profflivet og utlandet, sier Flo.

– Er det det som har skjedd her i Godset?

– Det er ikke det i seg selv, men det er klart når det er motgang og agenter griller feil ting inn i hodet på spillerne, så blir det en stor avstand mellom realitet og prestasjon.

– Og da tenker du på Godset-spillerne?

– Generelt i Norge - og her også, sier Flo.

Vil ikke kommentere sluttpakke

Nå har i hvert fall klubben tatt grep. Hverken Flo eller daglig leder Dag Lindseth Andersen vil kommentere hvorvidt Skullerud tar med seg noen sluttpakke ut dørene på Marienlyst. Men Bjørn Petter «BP» Ingebretsen stepper inn som hovedtrener igjen etter et år som toppspillerutvikler. Flo vil ikke gi seg selv noen tidsfrist for når han skal ha en permanent trenerløsning på plass.

«BP» har uansett vist at han har snudd en negativ situasjon til det positive før. Han tok over for David Nielsen tilbake i 2015. Det ble en suksess . I 2016 var han nødt til å gi seg på grunn av hjertetrøbbel .

Overrasket over avgang

Nå skal det være helt uproblematisk. Han sier at han sjekker seg støtt og stadig hos klubblegen. En ny livsstil har gjort underverker ifølge ham selv. Det gjør at han tar fatt på sjefsjobben med knusende ro. «Det skal ikke være noen fare nå», sier Ingebretsen.

Han starter for øvrig samtalen intervjuet med å skryte av Skullerud som fagmann og person og understreker at han er overrasket over at hans tidligere sjef ga seg onsdag kveld.

Må ha klare regler

Han peker på sitt eget hode - for å illustrere at problemet kan sitte mellom ørene - når VG spør hva som må gjøres for at Godset-gjengen skal prestere bedre.

– Og så må vi lage tydelige regler for gutta våre. Vi må ikke ut på banen og tenke hundre løsninger. Vi skal ha det sånn og sånn. To-tre valgmuligheter og ferdig med det. Alle må være klar over de valgmulighetene og så må vi gjøre det samtidig.

Han mener press og bekymringer kan være en del av svaret på at Godset har slitt, men han nekter å bruke det som unnskyldning.

– Vi må tåle at folk forventer at vi vinner fotballkamper og i hvert fall at vi viser at vi ønsker å vinne. «Gutsen», viljen og tælen må vi se igjen i hver kamp.

Allerede søndag venter et svært viktig oppgjør på Sør Arena. Også Start har byttet trener. Kjetil Rekdal har inntatt Sørlandet. Det er to bunnlag som barker sammen.

– Det blir kult å komme ned dit. Jeg forventer 22 spillere som løper ræva av seg for tre poeng. Rekdal er en stor fotballpersonlighet og dyktig mann. De skal snu en trend, det skal vi også. Det blir en morsom utfordring for oss, sier «BP».