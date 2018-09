LSK på nedrykksplass etter utvisningsdrama

FOTBALL 2018-09-16T17:59:26Z

SØR ARENA (VG) (Start – Lillestrøm 3–0) LSK måtte ha med seg poeng fra Kristiansand for å ikke havne under nedrykksstreken. Det ville Start og et rødt kort sette en stopper for.

Publisert: 16.09.18 19:59 Oppdatert: 16.09.18 21:05

Allerede etter fem minutter av første omgang skulle Lillestrøm få en smakebit på hva som ventet de. Adeleke Akinyemi viste hvorfor han er hentet til Sørlandet. Lagkamerat Afeez Aremu hadde haukeblikk da han så Akinyemi løpe seg fri bak LSK-forsvaret og sendte en strålende pasning til angriperen som dro av to mann før han sendte ballen iskaldt nede ved stolperoten.

Straffe og rødt kort

Start fortsatte å presse LSK bakover og skape hodebry for gjestene. Etter tyve minutter gikk Herolind Shala i bakken inne i straffefeltet etter at Marius Amundsen dro han ned og dommer Ola Hobber Nilsen valgte å peke på krittmerket. For forseelsen fikk Amundsen først et gult kort, så drar han på seg et direkte rødt kort for protester.

Straffen ble ekspedert av Kevin Kabran som satte ballen iskaldt nede til høyre for LSK-keeper Marko Maric.

Med ti mann på banen ble det tungt for et LSK som måtte ha med seg poeng. I andre omgang omstilte gjestene seg og prøvde å skape sjanser, men klarte aldri å true Start nok.

Hjemmelaget var de klart beste på Sparebanken Sør Arena søndag kveld og etter 75 minutter skulle innbytter Mathias Bringaker gjøre vondt verre for gjestene. Niklas Sandberg ruvet fremover fra sin venstre vingback-posisjon og slo et utsøkt innlegg til en umarkert Bringaker inne i feltet. Avslutningen fra 21-åringen gikk rett på Maric i LSK-buret, men ballen snek seg i mål.

Full kontroll

Start hadde stålkontroll resten av kampen og LSK hadde en mareritt-aften på Sørlandet. Gultrøyene trengte alle tre poengene for å klatre over LSK på tabellen og dermed til sikker grunn.

LSK går med dagens tap under nedrykksstreken og må virkelig heve seg utover høsten. Med to hjemmekamper de neste rundene, henholdsvis mot Tromsø og Stabæk, kan mye snus for Jørgen Lennartssons menn.