KUNST: Djordje Denic lobber ballen elegant over Adam Larsen Kwarasey - og sender Rosenborg på vei mot semifinale i cupen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«Kunst-scoring» sendte Rosenborg til semifinale nummer 26

FOTBALL 2018-09-26T19:50:47Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) (Rosenborg-Vålerenga 2–0) Serberen Djordje Denic (22) prøvde en lobb fra 17 meter. Det holdt til semifinaleplass nummer 26 for Rosenborg. Klubben ser nå mot sin 17. cupfinale.

Publisert: 26.09.18 21:50 Oppdatert: 26.09.18 22:21

Det var kveldens vakreste angrep, etter 17 minutter. Ballen gikk fra mann til mann, på et touch pr spiller, og til slutt fant Mike Jensen Djordje Denic. Keeper Adam Larsen Kwarasey kom ut, og da lobbet like godt serberen vakkert over Vålerengas keeper - og i mål til 1–0.

Teknikk, kløkt og et utsøkt blikk, ble til slutt til en scoring som kan kalles for et lite kunstverk, på Lerkendal onsdag kveld.

Felix Horn Myhre burde ha sørget for 1–0 før Denic gjorde det, men den unge VIF-spilleren skjøt høyt over. Han burde i det minste truffet mål. Og selv om VIF yppet seg iblant, virket det som Rosenborg hadde god kontroll på kampen og seieren, spesielt etter Denic-scoringen.

– Vi hadde en stor sjanse på 0–0, men det handler om å sette dem. For etter det så lykkes vi ikke veldig mye, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til NRK.

Ni minutter etter pause, sto Vålerenga-forsvaret og så på at RBK-back Vegar Eggen Hedenstad var på full fart gjennom på høyresiden. Han prikket Alexander Søderlund, som enkelt gjorde 2–0 for RBK. Samme mann hadde en god sjanse til 3–0 også, men avslutningen gikk på Larsen Kwarasey.

– Vi har alltid et mål om å komme til Ullevaal, så dette er deilig, sier RBK-stopper Tore Reginiussen til NRK.

Det eneste minuset for Rosenborg på Lerkendal onsdag kveld, var skaden på Birger Meling. Landslagsbacken tok seg til låret og satte seg rett og slett på gresset etter bare et drøyt minutt.

Det tok kort tid før han var i garderoben, mens Alex Gersbach tok hans plass på venstrebacken. Det kan være dårlig nytt, både for Rosenborg og landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det er noe med hamstringen, sa Meling til NRK da han gikk i garderoben. Omfanget av skaden det får vi senere.