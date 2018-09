ÉN KAMP: Morten Thorsby har fått ett innhopp for A-landslaget under Lars Lagerbäck. Her under en trening i Makedonia høsten 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Thorsby forbløffer nederlandsk ekspert: – Helt spesiell

Ingen norske utenlandsproffer har startet sesongen like sterkt som Morten Thorsby (22).

Seks mål og én målgivende pasning på fem kamper er den imponerende fasiten for midtbanespilleren fra Oslo siden sesongstart. 22-åringen har levert fire mål på fire kamper for Heerenveen i nederlandsk Eredivisie samt to fulltreffere for U21-landslaget i den viktige 3–1-seieren over Aserbajdsjan forrige uke.

Uttellingen forbløffer den nederlandske journalisten Reon Boeringa, som dekker Heerenveen for fotballmagasinet Voetbal International . Han påpeker nemlig at Thorsby denne sesongen har fått en mer defensiv rolle i laget, som én av to dyptliggende midtbanespillere i en 4–2–3–1-formasjon.

Disse nordmennene er giftigst Fem nordmenn har levert minst to målpoeng (mål + assists) i europeiske ligaer denne sesongen: 1. Morten Thorsby 5 (4+1)

2. Joshua King 3 (2+1)

3. Bjørn Maars Johnsen 2 (2+0)

4. Gustav Wikheim 2 (2+0)

5. Omar Elabdellaoui 2 (1+1)

– Det betyr at han på papiret først og fremst har et defensivt ansvar. Men han har så mye energi og et så godt blikk for rom og «timing» at han klarer å finne plass til å score mål og komme seg inn i boksen. Det fungerer skikkelig bra for ham nå, sier Boeringa til VG.

Thorsby: – Fryktelig bra

Han er spesielt imponert over Thorsbys prestasjoner sett i lys av at resten av laget ikke presterer særlig godt, med kun én seier på de fem første seriekampene. Boeringa kaller Thorsby en «utypisk» midtbanespiller.

– Rent estetisk er han ikke imponerende, du tenker ikke «wow, for en vidunderlig fotballspiller», men han er en helt spesiell spiller. Han er så duellsterk, har så mye energi og løpskraft, og har en helt spesiell evne til å vurdere tid og rom som man ikke helt klarer å sette fingeren på. Det er veldig imponerende, sier journalisten.

Thorsby, som også har rukket å bli utvist en gang denne høsten, er selv overrasket over sitt eget målsnitt.

– Det er egentlig rart at jeg har fått så mange mål, for jeg har ikke kommet til så mange sjanser. Jeg har vel hatt fire sjanser og scoret fire mål i ligaen. Det er fryktelig bra utnyttelse, så det er selvfølgelig veldig bra. Det er gjerne sånn det blir; når det først flyter, så får du selvtilliten til å score flere, sier U21-landslagskapteinen til VG.

– Du blir kalt en utypisk midtbanespiller. Hva er egentlig din beste rolle?

– Jeg kan forstå at man sier det, for jeg har en egenskap til å tilpasse meg forskjellige roller og systemer. Men etter hvert vil jeg gjerne spisse meg inn mot én rolle, det kan være nødvendig for å nå helt til toppen. Når folk spør meg, så mener jeg at jeg er best som en boks-til-boks-spiller, sier Thorsby, som også har et talent som imitator:

Foretrekker U21-spill

De tjue minuttene han fikk i bortekampen mot Makedonia i november, er Thorsbys foreløpig eneste for A-landslaget. Men til tross for at prestasjonene hans kanskje skulle tilsi noe annet, har 22-åringen ikke hastverk med å forlate U21-landslaget:

– Jeg vil heller ha en lederrolle på U21 enn å sitte på benken for A-landslaget. Jeg har vært med hele reisen og har lyst til å fullføre med U21-landslaget i EM-kvalifiseringen. Det er dessuten en veldig bra ting for meg personlig å få den erfaringen som en leder i et lag.

Kontrakten hans med Heerenveen utløper ved sesongslutt, men Thorsby har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om fremtiden. Heerenveen-journalist Boeringa føler seg sikker på at nordmannen ikke kommer til å skrive under på en ny avtale:

– Dette blir nok hans siste sesong. Hvis han fortsetter slik kan han virkelig komme seg til en god klubb. Han kommer til å ta steget, kanskje allerede til vinteren.