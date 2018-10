AVHØRT: Arda Turan (til høyre) er her avbildet mens han forlater en politistasjon i Istanbul torsdag. Foto: TT NYHETSBYRÅN

BBC: Barcelona-spiller mistenkt for å brukket nesen på popstjerne

FOTBALL 2018-10-12

Arda Turan (31), som er på utlån fra Barcelona til Istanbul Basaksehir, har denne uken vært i politiavhør mistenkt for å ha slått en popstjerne.

Publisert: 12.10.18

Hendelsen skal ha skjedd på en nattklubb tidligere denne uken, skriver BBC .

Det er sangeren Berkay Sahinn som ifølge rapportene skal ha blitt slått i ansiktet av Turan. Popstjernen skal ha blitt kjørt på sykehus etter bråket, hvor han fikk påvist en brukket nese, melder BBC videre.

Ifølge The Washington Post , skal bråket ha startet som en følge av at Turan kom med kommentarer om popstjernens kone.

Flere medier melder at Turan var inne til politiavhør i Istanbul på torsdag.

BBC skriver at 31-åringen skal ha vært ute i sosiale medier og nektet for hendelsen, men det finnes ingen poster om hendelsen hverken på midtbanespillerens Facebook-, Instagram- eller Twitter-profil.

Turan er en av de mest meritterte spillerne i tyrkisk fotball. Han har 100 landskamper, og var tidligere en nøkkelspiller i Atletico Madrid, hvor han var med å spille laget til La Liga-gull, triumf i Europa League og en Champions League-finale. I 2015 meldte han overgang til Barcelona . Der ble det ikke samme suksess, og i januar gikk han på en to års utlånsavtale til Istanbul Basaksehir.

Dyttet assistentdommer

Det er ikke kun på nattklubber Turan har kommet seg i trøbbel etter returen til Tyrkia. I januar dyttet han til en linjedommer under en seriekamp mot Sivaspor.

Det førte først til en suspensjon på totalt 16 kamper. 10 for å dytte dommeren, tre for å fornærme ham verbalt, og ytterligere tre kamper for truslene han kom med mot assistentdommeren. Straffen ble senere redusert til 10 kamper.