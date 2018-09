Mourinho bekreftet Pogba-vraking – avviser konflikt

FOTBALL 2018-09-26T06:16:49Z

(Manchester United-Derby 2–2, 7–8 etter straffer) José Mourinho (55) bekreftet vrakingen av Paul Pogba som visekaptein, og hadde tydeligvis svært liten tro på at midtstopper Phil Jones (26) skulle score på straffe mot Derby.

Publisert: 26.09.18 08:16 Oppdatert: 26.09.18 08:58

Mourinho kom som vanlig i fokus. Etter gårsdagens hjemmetap i ligacupen mot Championship-klubben Derby , måtte han svare for seg igjen.

Daily Mail skriver i dag at forholdet mellom Mourinho og Pogba er elendig. Pogba skal ha sagt til Mourinho og klubbdirektør Ed Woodward at han ønsker seg til Barcelona.

Mourinho bekreftet han at Pogba ikke kommer til å være kaptein igjen, men avviser at det er en konflikt som ligger bak avgjørelsen:

– Den eneste sannheten er at jeg tok avgjørelsen om at Paul ikke skal være visekaptein mer. Det var eksakt den samme personen som avgjorde at Paul skulle være visekaptein. Ingen konflikt i det hele tatt, bare avgjørelser som jeg ikke trenger å forklare, sa Mourinho.

Men han måtte prøve å forklare tapet mot Derby. Stillingen var 2–2 etter ordinær tid i den dramatisk hjemmekampen i ligacupen, og Marouane Fellaini hadde kranglet inn utligningen for vertene langt inn i overtiden.

Det måtte straffer til for å avgjøre. Etter at begge lag hadde scoret på sine syv første straffer, så var det ikke mange skyttere igjen å sende frem.

– Noen måtte misse. Jeg visste vi var i trøbbel med Jones og Eric (Bailly), sa Mourinho etter kampen.

Jones ble førstemann ut, og Mourinho fikk rett. Det ble bom. Derby-keeper Scott Carson kastet seg til venstre og reddet den ikke altfor gode straffen.

Dermed er storklubben ute av turneringen de vant for to sesonger siden.

– Sannheten er at motstanderen startet bedre enn oss i 2. omgang. Vi trenger å «drepe» kamper. Det klarte vi ikke i dag, og vi klarte ikke å dominere i starten av den andre omgangen, sa Mourinho.

Førstkommende lørdag skal Manchester United i aksjon borte mot West Ham i Premier League. Neste uke kommer Valencia på besøk i Champions League.