LSK-fansens protest skaper reaksjoner: – Tror ikke de har hjerte til å gjøre det

Kanari-Fansens varslede stilleaksjon under mandagens skjebnekamp mot Tromsø får LSK-patrioter til å reagere.

– Jeg liker ikke dette reaksjonsmønsteret. Er det noe man trenger nå, så er det at alle de som elsker klubben, støtter laget. Og så kan man heller ta en skikkelig evaluering etter sesongen, sier fotballekspert Ivar Hoff om klubben i sitt hjerte.

– Jeg forstår ikke

Søndag varslet Kanari-Fansen i en Facebook -melding at de vil gjennomføre en stilleaksjon under de første 19 minuttene og 17 sekundene av mandagskampen mot Tromsø (fordi klubben ble stiftet i 1917).

Aksjonen har skapt full splid internt blant LSK-supporterne, og får også tidligere Lillestrøm-profiler til å reagere.

– Jeg liker det ikke i det hele tatt. Klubben er det absolutt viktigste. Den vil alltid leve, selv når alle vi er borte. Det må være i høysetet, og da må vi gjøre alt vi kan for å holde plassne i Eliteserien, sier Hoff.

– Forstår du supporternes reaksjon?

– I utgangspunktet er det ikke overraskende med misnøye etter det LSK har levert. Man har aldri hatt en så lav poengsum per kamp siden man debuterte i moderne tid i 1975. Så jeg skjønner at man ikke er fornøyd, det gjelder ikke bare supporterne, men alle som har en relasjon til LSK. Men jeg forstår ikke at de reagerer ved å bruke det virkemiddelet, sier 70-åringen.

Det var bedre stemning blant LSK-fansen før derbyet mot Vålerenga – VG fikk bli med på forberedelsene:

Bjarmann: – Ikke noe godt tidspunkt

Torgeir Bjarmann, som sa opp sin stilling som sportsdirektør i Lillestrøm forrige sesong, sier at han egentlig ikke ønsker å uttale seg så mye om klubben i den første sesongen etter avgangen. Men han deler likevel sitt hjertesukk etter den varslede stilleaksjonen.

– Det er ikke noe godt tidspunkt. Jeg håper de tar til fornuft og velger et annet tidspunkt for å markere seg. Dette er den absolutt viktigste kampen så langt i år, og laget og spillerne trenger absolutt mest mulig støtte fra første minutt, det er det ingen tvil om. Alle som har vært proffe, vet at alle gjør så godt de kan hele tiden. Jeg vet at det er frustrerende for supportere å følge et lag som sliter i tykt og tynt, men tro aldri at spillerne ikke gjør så godt de kan, sier Bjarmann til VG.

Han tror Kanarifansen, til tross for at styret har varslet protest, kommer til å lage lyd fra kampstart.

– Hvis jeg kjenner mange av dem rett, så tipper jeg at det ikke kommer til å være stille på den tribunen. Da blir jeg veldig overrasket. Jeg tror ikke de har hjerte og samvittighet til å gjøre det. Når det brenner som verst, så stepper de opp.

VG har vært i kontakt med daglig leder Robert Lauritsen i LSK. Han er ordknapp, men sier han ønsker «at flest mulig kommer på kampen i dag og støtter gutta til seier».