SPISS-MENTOR: Thierry Henry (t.v.), angrepstrener på det belgiske landslaget, får mye av æren for at Romelu Lukaku (t.h.) har vært så giftig i VM. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Belgia-Henrys bitre brudd med Frankrike

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.07.18 21:35 Oppdatert: 09.07.18 22:31

ST. PETERSBURG (VG) For 20 år siden ble han verdensmester med Frankrike. Nå er jobben til Thierry Henry (40) å hindre at det skjer igjen.

– Situasjonen er ikke enkel for ham, innrømmer Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps overfor VG.

Han var kapteinen til en 20 år gammel Henry da de sammen tok VM-gull på hjemmebane i 1998 og EM-gull to år senere. Arsenal-legenden har scoret flest mål (51) og spilt nest flest kamper (123) i fransk landslagshistorie.

Men tirsdag kveld sitter han på den belgiske benken, i rollen som angrepstrener for Romelu Lukaku & co, når nabolandene møtes til VM-semifinale i St. Petersburg.

– Det skjer noen ganger i klubbfotballen at en spiller møter gamleklubben sin. Men dette er på et annet nivå igjen. Han møter landet sitt, nasjonen sin. Men han visste godt at dette kunne skje da han ble en del av det belgiske landslaget. Jeg er veldig glad for å se ham igjen, svarer Deschamps videre på VGs spørsmål om hvordan det blir å møte Henry.

– Han var en stor spiller og en enorm personlighet i fransk fotball. Det er spesielt å se ham på det belgiske landslaget. Hjertet hans kommer til å være delt, tror jeg, for han er først og fremst en franskmann. Men slik jeg kjenner ham profesjonelt, så kommer han til å gi alt for å hjelpe Belgia, sier Frankrike-kaptein Hugo Lloris.

– Han ble slaktet

Det ligger en viss bitterhet i luften når Henry tirsdag kveld står kledd i Belgia-tøy (og synger med?) mens Marseillaisen runger ut over Krestovskij stadion i St. Petersburg. For selv om 40-åringen blant mange er regnet som tidenes fjerde største franske fotballspiller – etter Zinédine Zidane, Michel Platini og Raymond Kopa – så er forholdet hans til Frankrike komplisert.

– Bruddet skjedde i 2009, forklarer L’Équipes fotballsjef Vincent Duluc til VG.

Nærmere bestemt den 18. november det året, dagen da Thierry Henry brukte hånden til å sende Frankrike til 2010-VM på bekostning av Irland.

– Han ble slaktet i Frankrike. Det hadde ikke skjedd i noe annet fotballand der folk forstår at det er en del av spillet, men siden Frankrike ikke har en ekte fotballkultur, så ble han utskjelt stemplet som jukser i sitt eget land. Mangelen på støtte fra pressen, fotballforbundet og folket såret ham dypt, sier Duluc.

Så ble en aldrende Henry med som stallfyll under VM i Sør-Afrika, som endte i spillerstreik og totalfiasko, og etter mesterskapet dro han alene på besøk til daværende president Nicolas Sarkozy for å prøve å redde sitt eget skinn, noe som ble sett på som egoistisk og feigt.

– Dermed fikk han en mørk avslutning på en fantastisk landslagskarriere, og siden har han ikke dukket opp igjen i det franske fotballandskapet. Nå er han først og fremst TV-ekspert i England, trener i Belgia og til slutt tidligere fransk fotballspiller, sier Duluc.

– Brikken vi manglet

Siden har Henry skygget banen for fransk presse, han har noe bittert understreket at han «aldri har fått noe som helst tilbud» fra det franske fotballforbundet, og nå hylles han av blant andre Belgia-stjernen Lukaku for sin rolle som landslagets angrepstrener: «Jeg skylder ham mye», sier tankspissen som mener Henry har sørget for å doble utviklingen hans som fotballspiller.

– Thierry Henry er brikken vi manglet i trenerteamet. Han bidrar med internasjonal erfaring og en fortid som VM-vinner. Belgia har ingen tidligere gullgenerasjon å følge fotsporene til, så Henry lærer spillerne hva de kan forvente av slike kamper og situasjoner, forklarer Belgia-trener Roberto Martínez på pressekonferansen før Frankrike-kampen.

Den belgiske stjernen Kevin De Bruyne fikk, som alle andre som stilte på pressekonferansen før semifinalen, spørsmål om Henry og hva han har fortalt spillerne om gjensynet med «Les Bleus».

– Han har ikke fortalt meg noe om hva han tenker. Kanskje han synger med på nasjonalsangen deres, det ville jeg sett på som normalt. Det blir nok vanskelig for ham, men han jobber for Belgia og vil at vi skal vinne, sier Manchester City-profilen.