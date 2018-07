Lucas om å forlate Liverpool: - Det tøffeste jeg har gjort

Publisert: 10.07.18 13:32 Oppdatert: 10.07.18 14:01

FOTBALL 2018-07-10T11:32:57Z

Lucas Leiva (31) ble elsket og hatet gjennom ti sesonger i Liverpool. Et år etter han forlot til klubben fordel for Lazio, sier han at det var den beste avgjørelsen.

– Det var definitivt den tøffeste avgjørelsen jeg har tatt. Jeg brukte lang tid på å tenke over det, men jeg tror det var det beste for meg, sier Lucas i et intervju med magasinet FourFourTwo .

Forrige sommer forlot han den røde Merseyside-klubben til fordel for lyseblå Lazio i Roma - etter ti sesonger foran the Kop. Men den siste sesongen var ikke Lucas’ beste, han fikk bare tolv Premier League-kamper for Liverpool.

– Livet består av sykluser og jeg konkluderte med at min tid i klubben var over, sier midtbanemauren.

Opp gjennom hans ti år i Liverpool fikk han både mye ris og ros, mye hat og mye kjærlighet fra sine supportere. Men til slutt ble det en lykkelig avskjed.

– Jeg kommer til å elske klubben og fansen for alltid. Jeg får fortsatt mange hyggelige meldinger fra fansen og jeg leser alle sammen - jeg har virkelig et spesielt forhold til dem og det er noe som aldri kommer til å endre seg.

Følelsene er åpenbart gjensidig, for da Lazio skulle ha en Twitter-avstemning om hvem som var årets spiller for klubben, mobiliserte scouserne. De sørget for at Lucas tok en brakseier på avstemningen og stakk av med så mye som 71 prosent av stemmene - foran stjernespillere som Ciro Immobile og Sergej Milinkovic-Savic.

– Jeg er så utrolig takknemlig for de årene jeg hadde på Anfield, sier han til FourFourTwo.

Lucas hadde en god førstesesong i Serie A - og nå har Liverpool muligheten til å fortsette sin seiersrekke i sesongoppkjøringen. Lørdag spilte de akkurat samtidig mens England spilte kvartfinale i VM - til kampen mot Tranmere Rovers var de tidlig ute og flyttet oppgjøret et døgn frem for å unngå en ny kollisjon, ifølge de offisielle nettsidene .

VGs tips: Liverpool-seier

Liverpool tar den korte turen til Birkenhead og Prenton Park for å spille mot det nyopprykkede League 2-laget Tranmere. Vertene rykket opp til fjerde nivå etter å ha slått Boreham Wood i en playoff-finale på Wembley for to måneder siden. Lørdag feide de over skotske Dunfermline 4–0 i sommerens første treningskamp.

Slike tidlige privatkamper skal man ikke ta altfor høytidlig, men det er uansett en viss interesse rundt de nye Liverpool-midtbanestjernene Fabinho (fra Monaco) og Naby Keita (fra RB Leipzig). Og så er det nok av andre Liverpool-spillere som har lyst til å vise manager Jürgen Klopp hva de er gode for.

Lørdag ble Chester slått 7–0 på eget gress i sommerens første av i alt ni treningskamper - en seier som lett kunne ha vært større.

Vi er glade for at Norsk Tipping tilbyr odds på treningskamper i noen ellers forholdsvis stille sommeruker. Men hadde gjerne sett et mer spenstig oddstuvalg enn bare et enkelt HUB-spill med oddsen 9,75 – 5,90 – 1,14. Det er derfor neppe en overraskelse at oddsspillet vårt er borteseier. Spillestopp er kl. 20.25 og Viasport 1 viser kampen.