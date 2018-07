KAMPKLAR: Åge Hareide og hans danske drenger er klare for en av landets viktigste kamper gjennom tidene. Her fra den siste pressekonferansen.

Hareide lover et nytt Danmark i sin største kamp

Publisert: 01.07.18 16:10

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) På en plakat står det at det bare kan snakkes kroatisk, dansk, engelsk og russisk, men på podiet sitter hovedpersonen og svarer på norsk.

Det kommer noen dansk ord her og der, som «tilbæge» og «bænen» og «mæie, mæie» (mye, mye), men stort sett uttrykker Åge Hareide seg som han ville gjort det hjemme på Hareidlandet.

Men nå snakker han altså til hele fotballverden, han er det nærmeste Norge kommer VM, og «vi» henger fortsatt med, i hvert fall i noen timer til.

8-delsfinalen mot Kroatia er en av de største i dansk fotballhistorie, den største Hareide har vært i og den største landskampen for en norsk trener siden Drillos Norge møtte Italia i samme runde i 1998.

Den gangen ble det tap (0–1). De fleste spår at det slutter på samme måte for Hareide.

– Vanskelig uansett

Kroatia har færre mennesker å velge i enn Danmark, havnet bak Island i kvaliken, men har noen store stjerner og har vært gode i Russland. Lille Luka Modric har sett skremmende ut, mens Danmark mest er blitt stemplet som kjedelige. Først i hjemlandet, men etter 0–0-kampen mot Frankrike spredde det seg.

– Han har gjort Danmark til Norge, meldte en engelsk journalist litt spydig til VG.

– Drillo-fotball av verste sort , klager den gamle danske midtbanekjempen Stig Tøfting, og det er mange som har vært med i det koret.

Så da B.T.-journalist Søren Hanghøj Kristensen spør Hareide om hva det vil bety for ham, rent personlig, å skrive seg inn i dansk fotballhistorie ved å lede Danmark til en kvartfinale i VM, er svaret:

– Det ser ut som det er vanskelig å skrive seg inn i dansk fotballhistorie uansett, selv om vi går til finalen, tror jeg ...

– Men jeg er ikke så veldig opptatt av det. Jeg er opptatt av å få frem et lag som kan spille på forskjellige måter.

Og den norske, danske landslagssjefen lover et langt mer offensivt lag mot Kroatia.

– Jeg tror dere kommer til å se et helt annet Danmark. Vi kommer til å legge mer vekt på det offensive. Det må vi jo, hvis vi skal gå videre, men det gjelder å vite når vi skal forsvare oss og når vi kan gå fremover, poengterer han.

Vil hjelpe Eriksen

Mye handler om å legge ting bedre til rette for at Tottenhams Christian Eriksen skal få utfolde seg. Ingen i VM løp mer enn Eriksen i gruppespillet, han scoret det ene og hadde den målgivende pasningen til det andre danske målet, men har ikke herjet som i kvalifiseringen.

– Selvfølgelig ønsker vi at Christian skal utfolde seg på den store scenen. Det kan han kun gjøre hvis vi gir ham bedre arbeidsbetingelser. Det vil være avgjørende å få ham høyere i banen, sier Hareide til dansk presse.

Det er også tegn til en liten dreining i holdningen til den norske sjefen i dansk presse. Allan Olsen i Ekstra Bladet roste ham etter 0–0 mot Frankrike, og Troels Henriksen, sportsredaktør i Jyllands-Posten, skriver om Hareides vinnermentalitet foran møtet med Kroatia:

«Jeg merker den selv i samtaler med ham, og jeg er altså journalist. Jeg kan bare tenke meg hvordan Hareide brenner foran de danske landslagsspillerne, når han skal motivere dem til seier. Jeg tror det er voldsomt.»

Så gjenstår det å se hvor sterkt trenerens glød smitter over på spillerne.

PS ! Tre danske landslagstrenere har vært i en 8-delsfinale i VM: Sepp Piontek i 1986 (1–5-tap for Spania), Bo Johansson i 1998 (4–1-seier over Nigeria) og Morten Olsen i 2002 (0–3-tap for England). Johansson er altså den eneste som fikk laget til kvartfinalen, der ble det 2–3-tap etter en fantastisk kamp mot Brasil.