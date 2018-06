Kåre Ingebrigtsen står overfor en kjempeutfordring som leder. En av de viktigste oppgavene blir å få Nicklas Bendnter, som her er blitt byttet ut mot Stabæk, til å skru på bryteren igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hvor tøff er du i motgang, Kåre?

kommentar

Publisert: 24.06.18 14:11

FOTBALL 2018-06-24T12:11:58Z

I tøffe tider står de tøffe frem. Men hvor høy Billy Ocean-faktor har egentlig Rosenborg-treneren?

Uttrykket “When the going gets tough, the tough get going…” er opprinnelig fra 1800-tallet, men ble udødeliggjort gjennom en sang fra 1985 (ekstern lenke) .

Poenget: Når ting blir skikkelig vanskelig, kommer den sanne testen av karakter og vilje. Her skilles de som kan komme styrket ut av motgang fra dem som ikke har denne evnen.

Dette er ikke minst relevant når det kommer til ledelse.

Alle kan skinne i medgang, mens de virkelig sjefene er dem som også klarer å få en gruppe styrket ut av en krevende periode.

Her står nå Kåre Ingebrigtsen overfor en skikkelig eksamen i det å være boss.

Han har hatt mye flyt etter at han overtok Rosenborg-roret sommeren 2014, da Per Joar Hansen fikk beskjed om å finne på noe annet.

Etter at jobben ble hans permanent, er fasiten tre strake seriemesterskap og to vunnede cupfinaler, altså fem av seks mulige treff på den hjemlige arena, de siste tre årene.

Men nå er det mye som ikke blåser trøndernes vei.

For vi er vel ikke lenger der at den sportslige skurringen bare er litt rust og startvansker? Selv om vi meget vel ende med en svart-hvit seriemester også i år, er det rett og slett for mange kamper der differansen er for stor mellom hvor godt dette laget burde vært og hva spillerne faktisk viser på banen.

Alle svinger i prestasjonene, og det er for mye å kreve at Rosenborg skal klare å dominere hver eneste gang, i år etter år. Men når det mangler såpass mye på sprut, samhandling og struktur som det har gjort denne sesongen, må det selvransakelse til på Lerkendal.

Spiller for spiller er nemlig dette laget i utgangspunktet altfor sterkt til at det skulle være mulig å ligge syv poeng bak Brann midt på sommeren.

Da er spørsmålet hvorfor det er blitt sånn, og hva det kan komme av.

En av problemstillingene det er grunn til å gruble litt over, er derfor hvor god Ingebrigtsen er i motgang, og hvordan han evner å få mentaliteten i en spillergruppe ut av en blindgate.

Hvordan fungerer de pedagogiske evnene? Kroppsspråket? Evnen til å takle press når alt ikke er på skinner?

Det er det vanskelig å si noe kategorisk om, men utad kan det virke som han bør justere terskelen for hva han lar seg irritere over et par hakk.

Et annet spørsmål er hvordan han håndterer situasjonen rundt lagets store stjerne fremover.

Det ble lagt enorm prestisje i anskaffelsen av Nicklas Bendtner før fjorårssesongen, og piggene kom fort ut hos Ingebrigtsen da det ble noen spørsmål om danskens bidrag i første del av sesongen.

Men så fikk jo både RBK og Bendtner en skikkelig opptur, og i perioder i 2017 så vi den tidligere Arsenal-spilleren levere på et nivå som slett ikke forbindes med å spille fotball så langt nord som i Norge.

Men nå er situasjonen vanskeligere, spørsmålene flere og lederutfordringen enda mer krevende, ikke minst hva gjelder Bendtner.

2018-versjonen av ligaens suverent største profil har ikke vært der den burde være, og drømmen om en plass i Åge Hareides VM-tropp endte med å gå fløyten.

Det reiser en serie spørsmål:

* Hvordan vil landslagshavariet påvirke Nicklas Bendtners motivasjon fremover?

* Hvordan vil Ingebrigtsen håndtere situasjonen dersom spissen ikke blir mer påskrudd?

* Hvordan påvirkes dynamikken i resten av spillergruppen?

* Hvordan løse sammensetningen av Bendnter og Søderlund resten av sesongen?

* Hvordan få denne gjengen til gi det lille ekstra, som kan være forskjellen på nytt gull og at Brann holder unna?

Det er ikke for sent å snu også denne sesongen til å bli et Rosenborg-år, både hva gjelder å få til noe i Europa og å ta igjen bergenserne i gullkampen.

Men det begynner å haste litt, og det er ganske mye som må bli veldig mye bedre, før dette laget er på det nivået det er grunn til å vente at de skal befinne seg på.

Den snuoperasjonen er det Kåre Ingebrigtsen som skal lede. Hvordan han gjør dette, vil fortelle oss mye om ham.

Martin Luther King jr uttalte at “det ultimate målet på en mann er ikke hvor han står i øyeblikk av komfort og behag, men hvor han står i utfordrende og kontroversielle tider”.

Rosenborg-treneren har vist seg som en humørfylt og fin trener i medgang. Nå må han vise seg som en leder med stor L.