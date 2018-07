KRIGSOPPVEKST: Disse spillerne har vært gjennom mye i livet, på veien til VM-finalen. Fra venstre Ivan Perisic (født 1989), Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mario Mandzukic, Vedran Corluka, Domagoj Vida og Ivan Rakitic. Foto: Bjørn S. Delebekk

De er barn av krigen: – Hadde lagt opp for å vinne VM

Publisert: 15.07.18 09:02

MOSKVA (VG) De er født på slutten av 80-tallet, vokste opp med borgerkrig på 90-tallet og klare for VM-finalen i fotball drøyt 20 år senere. Det er ikke sikkert det er tilfeldig.

– Alt det vanskelige vi har vært gjennom, og særlig krigen, har gitt oss en spesiell mentalitet, sa Kroatias Dejan Lovren etter seieren over Danmark i 8-delsfinalen.

Han gjentok det etter seieren over Russland. Han gjentok det etter seieren over England. Og han kommer garantert til å gjenta det hvis han står igjen som verdensmester søndag kveld.

Kroatia er den minste nasjonen siden Uruguay for 68 år siden som spiller om et VM-gull (var ikke en ren finale i 1950), og enda mer bemerkelsesverdig er prestasjonen når dette dreier seg om et land som først erklærte sin uavhengighet i 1991, og som kjempet en nådeløs krig for den frem til desember 1995.

I tillegg er de som er fremme i finalen barn av denne etnisitetskrigen, som endte med at det tidligere Jugoslavia ble delt opp i syv land: Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia og fortsatt omstridte Kosovo.

Luka Modric er født i 1985, Mario Mandzukic i 1986, Vedran Corluka i 1986, Ivan Strinic i 1987, Dejan Lovren, Ivan Perisic, Domagoj Vida, Josip Pivaric og Milan Badelj i 1989 – og keeper Danijel Subasic, lagets eldstemann, i 1984. Ivan Rakitic er født i 1988, i Sveits, men han har ikke mindre følelser for Kroatia av den grunn.

– Blir en annen person

– Det er en spesiell følelse, et spesielt bånd i Kroatia, og man blir en annen person med denne drakten på seg. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe mine brødre, sa han på en pressekonferanse på Luzjniki stadion i Moskva fredag kveld.

Spurt om han hadde lagt opp på mandag, hvis det hadde betydd at Kroatia ble verdensmester i fotball på søndag, svarer Barcelona-stjernen uten å nøle:

– Ja. Hvis det hadde vært prisen å betale, så hadde jeg gjort det.

Åtte av disse «80-tallsspillerne» startet semifinalen mot England. Det er disse veteranene som bærer dette laget, og de bærer også på en spesiell og ekstremt sterk historie. Resten av troppen, født fra 1990 til 1996, har selvsagt også vært påvirket av krigen.

– Alt var bra

I dokumentaren «Mitt liv som flyktning» forteller Dejan Lovren om tiden før og etter at borgerkrigen rammet landet hans.

– Vi hadde ingen problemer. Alt var bra, med naboene, muslimer, serbere, alle snakket bra sammen. Vi hadde et fint liv, vi hadde alt egentlig og plutselig forandret alt seg, over natten, sier Lovren.

Familien flyktet til München, og Lovren er evig takknemlig for at Tyskland tok imot familien.

– Hvis ikke vet jeg ikke hva som kunne skjedd. Broren til min onkel ble drept med kniv, og det er fortsatt så følelsesladet at jeg aldri tar det opp, forteller han.

Da Lovren og familien kom tilbake i 1999 snakket han bedre tysk enn kroatisk. Han slet med å finne seg til rette i starten, men han hadde fotballen. Allerede som 17-åring fikk Lovren sin debut for Dinamo Zagreb.

Luka Modric senior, VM-stjernens bestefar, sto opp som vanlig for å ta med seg kveget sitt på beite 18. desember 1991. Han kom aldri hjem igjen, sammen med seks andre eldre menn tatt til fange av serbiske rebeller og henrettet i landsbyen Jesenice.

Vil ikke huske

Luka Modric (32) snakker ikke så ofte om tragedien som rammet familien.

– Jeg var seks år da krigen startet. Det var virkelig tøffe tider. Jeg husker dem tydelig, men det er ikke noe man vil huske. Det hjelper ingenting å hente frem de minnene. Men det er den tiden som har gjort meg til den personen jeg er i dag, og jeg er klar for alt jeg måtte komme ut for, uttalte Modric til engelsk presse da han gikk fra Dinamo Zagreb til Tottenham for ti år siden.

Det ble lagt ut en rekke landminer rundt landsbyen Zaton Obrovacki, 17 mil nord for Split. Familiens hus ble brent ned, de måtte pakke med seg det de klarte og dra, og endte opp i Zadar, fire mil unna, ved kysten. Der bodde Luka på et flyktninghotell i syv år, i evig frykt, for byen var beleiret og under kryssild i lang tid. Faren ble med i den kroatiske hæren.

– Krigen gjorde meg sterkere. Vi (kroater) er ikke enkle å bryte ned. Vi er ganske fast bestemt på å vise det, vise at vi kan lykkes, har han uttalt ifølge CNN.

Det har de greid allerede.