Manchester City mester etter West Brom-skrell - Pogba latterliggjøres

Publisert: 15.04.18 18:51

FOTBALL 2018-04-15

(Manchester United - West Bromwich 0–1) Jay Rodriguez stilnet Old Trafford og sørget for at Manchester City offisielt kan kalle seg Premier League-mestere.

Rodriguez stupte frem med litt over kvarteret igjen å spille, og mot spillets gang stanget han inn 1–0 til West Brom borte mot Manchester United .

Ikke nok med at det sikret tre poeng til tabelljumboen over ligatoeren: null poeng for Manchester United (71 poeng) betyr at De røde djevlene, som slo Manchester City forrige runde , ikke kan ta igjen byrivalen (87 poeng). Eller sagt med andre ord:

Fakta Manchester Citys ligagull 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18

Manchester City er seriemester i Premier League, og det med fem runder igjen å spille.

Fem er også tallet for hvor mange ganger de lyseblå fra Manchester har vunnet den øverste engelske divisjonen. Første gang det skjedde var i 1937. Forrige gang var etter 2013/14-sesongen.

– Vår tid. Vår by. Premier League-mestere 2017/18, tvitrer Manchester City.

– Ligaen er alt

Lørdag gjorde City selv jobben mot Tottenham , men etter den uttalte manager Pep Guardiola at han ikke kom til å se United-kampen fordi han skulle spille golf. BBC påpeker ironisk nok at Alex Ferguson var på golfbanen da han fikk vite at han var ligamester for første gang med Manchester United tilbake i 1992. Søndag var han selv til stede på Old Trafford.

Tilake til Guardiola. Han, som har vunnet syv ligatitler på sine siste ni sesonger som manager, var klar på at det er stort å vinne ligaen, og antydet at det var viktigere enn Champions League, der laget røk for Liverpool

– Folk sier at det var en stygg smell for oss i forrige uke, men i Champions League-cupspillet er det syv kamper. Har du en dårlig, er du ute, forklarte Guardiola, og fortsatte:

– Ligaen er alt. Dette laget har vært så bra i ni måneder. De fortjener all min respekt. Dette vil være en av de tre beste sesongene jeg har hatt som spiller eller trener. Antallet mål, sjanser og poeng, å gjøre det i Premier League med de motstanderne vi har, det er fordi spillerne er SÅ gode.

«Hand of Pog»

Søndagens kamp ble et begivenhetsrikt oppgjør, og ikke bare fordi det endte med lyseblå jubel.

Om du ikke husker da Maradona brukte «Guds hånd» til å sende Argentina til VM-semifinale på bekostning av England i 1986, så har du i hvert fall sett det ikoniske bildet av den legendariske argentineren som overlister Peter Shilton.

Søndag forsøkte Manchester Uniteds Paul Pogba å kopiere scoringen, men «Hand of Pog» ble langt fra like vellykket.

Istedenfor mål og ellevill jubel ble avslutningen reddet og Pogba belønnet med gult kort.

– Hvem gjorde det best? Paul Pogba eller Diego Maradona? spør ESPN humoristisk på Twitter , og var langt fra de eneste som kom med stikk til franskmannen.

En bruker med kallenavn Salty Harry Kane vartet opp med denne redigerte varianten.

Snytt for straffe?

Å gi gult kort til Pogba var en riktig avgjørelse av Paul Tierney, men ti minutter tidligere spørs det om pipeblåseren gjorde rett da Ander Herrera ble felt av Craig Dawson innenfor West Broms sekstenmeter. Reprisene viste at det burde ha vært straffe, og i TV 2s Premier League-studio mente de det samme i pausen.

Dommeren pekte imidlertid aldri mot krittmerket, og tidligere toppdommer Mark Clattenburg prøvde å forklare hvorfor Tierney gjorde som han gjorde.

– Det er straffe, men Herrera gjør for mye ut av situasjonen, mente han i TV 2-studio, og pekte på at Herreras historikk for å filme kan ha spilt inn i avgjørelsen til dommeren.

Manchester United fortsatte å presse på for scoring etter pause, og på nær utrolig vis kom ikke den halvveis inn i omgang nummer to.

Mot spillets gang

Romelu Lukaku steg til værs, men Ben Foster var mesterlig med på notene og fikk dyttet ballen til side for mål. Med frykt for å ta lett på historien, så minnet det ørlite grann om da Gordon Banks forhindret Pelé fra å score i en kamp mellom England og Brasil i 1970-VM.

Istedenfor Manchester United-scoring smalt det altså i motsatt ende. Chris Brunt slo en corner på bakre stolpe, Nemanja Matic ble satt under press og nikket ballen tilbake i feltet igjen, der Jay Rodriguez dukket opp og pannebrasket ballen i mål.

Det ble kampens eneste mål.

