Ekspert: Søderlund og Bendtner bør bytte roller

Publisert: 17.04.18 06:53

Fotballekspert Roar Stokke ber Rosenborg fortsette å bruke Alexander Søderlund (30) og Nicklas Bendtner (30) sammen, men han vil helst ha dansken i midten av 4–3–3-formasjonen.

– Jeg tror på bruken av de to sammen, og én på kant. Søderlund er så sterk og arbeidsom at han kan gjøre jobben Mario Mandzukic gjør for Juventus, sier Viasat-kommentator Stokke.

Kroaten fungerte i mange år som en kraftspiss for toppSlaSg som Bayern München, Atlético Madrid og Juventus. Men det siste halvannet året har Mandzukic i flere tilfeller fungert på kant med bravur for Juventus.

– Bendtner har mye å gå på etter denne starten som ikke har levd opp til forventningene, men jeg tror han som i fjor vil spille seg i form. Jeg har mer tro på ham i midten og Søderlund i Mandzukic-rollen til venstre. Kantrollen krever løpskraft defensivt mot god motstand. Det har Søderlund, mener Stokke.

Det kladdet for Rosenborg fremover i de første tre kampene – før Kåre Ingebrigtsen overrasket med Søderlund og Bendtner sammen fra start mot Molde. Da glinset de om hverandre og RBK vant 4–0.

Etterlyser baller å jobbe med

I Bodø mandag trøblet Rosenborg igjen fremover med Søderlund på topp og Bendtner som ving. Førstnevnte ble matchvinner med scoring etter corner.

– Det satt som brennevin forrige gang. Mot Glimt gikk det treigt, men det nytter ikke å bare trekke fram Søderlund og Bendtner. De skal forsynes med et eller annet. Og det kom ikke i dag. Da ser de ganske bleike ut. Spesielt Bendtner, sier Bengt Eriksen, Discovery-ekspert.

Både Eriksen og Stokke peker på at Rosenborgs samhandling og tempo fremover har vært for dårlig.

– Alle sa at Bendtner var så dårlig før Molde-kampen, men jeg spurte om hvorfor han var så dårlig? Han ser dårlig ut når han ikke får noe å jobbe med. Han var helt suveren sist helg mot Molde i en helt annen utgave av Rosenborg. Det henger sammen, påpeker Eriksen og roser Bodø/Glimt for deres motspill mot fjorårets mestere.

– Det er ikke sikkert det ville hjulpet med en klassisk ving istedetfor Bendtner når spillet ikke fungerte, fortsetter Eriksen.

Kjennetegner mesterlag

Bendtner og Søderlund står med to mål hver etter fem kamper. Trønderne har åtte poeng på sjetteplass – fire poeng bak serieleder Molde.

– De skal være dels glad for at de har kontakt og at de bare er fire poeng bak når det bare er en kamp de har spilt bra. Åtte poeng i en laber periode, det kjennetegner lag som havner øverst og blir mestere. De karrer til seg poeng i dårlig perioder, sier Eriksen.