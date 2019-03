STORTALENTER: Mason Greenwood (t.v.) og Tahith Chong regnes blant to av de største talentene klubben har oppfostret de siste årene. Foto: PA

Dette er Solskjærs nye stjerneskudd: – Kanskje århundrets mest spennende United-spiss

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) vil ivareta Manchester Uniteds lange tradisjon med å oppfostre egne talenter. Fire tenåringer skiller seg ut og kan få sine gjennombrudd denne våren.

Som tidligere reservelagstrener og en som spilte med den gylne «Class of 92»-generasjonen, kjenner Solskjær godt til viktigheten av å fostre opp talenter gjennom Uniteds akademi.

Nordmannen gjorde sine intensjoner klare under en av sine første pressekonferanser etter at han tok over som midlertidig manager.

– Som Sir Matt Busby sa en gang: Er de gode nok, er de gamle nok. Vi er bygget på den tradisjonen, vi trenger å få opp unge spillere, det er viktig for akademiet, sa Solskjær og fortsatte:

– Jeg ønsker å gi spillere fra akademiet sjansen. Vi har noen topptalenter på ungdomslaget som banker på døren nå.

Det er særlig fire unggutter som banker på døren: Tahith Chong, Angel Gomes og James Garner har allerede fått innhopp under Solskjær, mens 17 år gamle Mason Greenwood beskrives som «kanskje århundrets mest spennende United-spiss».

Med tanke på at United sliter med en lang skadeliste, kan de neste ukene by på muligheter for noen av disse stortalentene:

Tahith Chong (19)

Denne dribleglade og hårfagre nederlenderen ble hentet fra Feyenoord i 2016. Han vant i fjor prisen for årets akademispiller i United, en pris Mats Møller Dæhli også kan skryte av å ha vunnet. Solskjær ga høyrekanten sin offisielle United-debut mot Reading i FA-cupen i januar, før han fikk sine første Premier League -sekunder på tampen av helgens kamp mot Southampton.

– Chong har blitt populær gjennom YouTube-videoer og kommer fra et land med et rykte på seg for å produsere strålende angrepsspillere. Med tanke på at Juan Mata er på utgående kontrakt og Alexis Sánchez virker å være ute av det, kan det åpne seg muligheter for Chong i fremtiden, sier Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst til VG.

Han mener at Chong er for god for å spille for reservelaget og må ta steget til seniorfotball så fort som mulig.

DEBUT: Tahith Chong fikk debuten sin mot Southampton i helgen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

James Garner (17)

Den defensive midtbanespilleren fikk også Premier League-debuten av Solskjær da han kom inn mot Crystal Palace i forrige uke. Etter kampen sparte ikke nordmannen på lovordene da han skulle beskrive 17-åringen.

– Han har en stor fremtid. Han er støpt i samme form som Michael Carrick. Det legger press på ham å sammenligne ham med Carrick, men sånn er det å være i Manchester United, sa Solskjær, som har for vane å sammenligne unge talenter med kjente United-spillere:

– United trenger litt yngre midtbanespillere, og det kan komme Garner til gode. Nemanja Matic og Ander Herrera kommer til å være borte innen han fyller 20 år. Han var også godt likt av José Mourinho, sier Luckhurst.

Angel Gomes (18)

Den offensive midtbanespilleren var bare 16 år da José Mourinho ga ham Premier League-debuten i mai 2017. Hans andre innhopp kom i Solskjærs hjemmedebut mot Huddersfield i desember.

– Gomes har vært kjent siden han var 14 gjennom sosiale medier. Det var stor «hype» rundt ham etter YouTube-klipp av at han viste seg frem under en futsalturnering, sier Luckhurst om Gomes, som er en del av den samme engelske generasjonen som Jadon Sancho og Phil Foden, som vant U17-VM i 2017.

TALENT: Angel Gomes i oppvarming før Southampton-kampen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Luckhurst hevder at Solskjær satte ned foten og hindret Gomes i å bli sendt ut på lån fra United i januar, men tror 18-åringen kan komme til å bli lånt ut etter sommeren for å få førstelagserfaring.

Mason Greenwood (17)

Greenwood er spissfenomenet «alle» snakker om i Manchester United. 17-åringen har bøttet inn mål for klubbens aldersbestemte lag, men er fortsatt en godt skjult hemmelighet på seniornivå.

– Greenwood er kanskje århundrets mest spennende og komplette spiss fra United-akademiet. Selv om United har Romelu Lukaku og Marcus Rashford, er det verdt å se opp for Greenwoods ferdigheter, og han kommer trolig til å få debuten sin før sesongslutt, sier Samuel Luckhurst.

LOVENDE: James Garner (t.v.) og Mason Greenwood. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær sa før FA-cupkampen mot Chelsea i februar at Greenwood ville fått en plass i troppen hvis han ikke var skadet.

– Men han kommer til å få sjansen sin, sa Solskjær om Greenwood, som reiste med United-troppen til bortekampen mot Crystal Palace i forrige uke.

Den tidligere United-spissen Andy Cole var svært imponert etter at han så Greenwood i aksjon på trening.

– Wow. Han er spesiell. Han er spesiell, sier Cole ifølge Manchester Evening News.